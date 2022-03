6 Nations 2022 : Quelle prime pour les Bleus en cas de Grand Chelem ?

Antoine Dupont et ses partenaires de l’équipe de France de rugby seront financièrement récompensés, s’ils dominent l’Angleterre, ce samedi soir.

Un crunch sinon rien. Juste un dernier succès, contre nos voisins et rivaux favoris, et l’équipe de France remportera doublement, le tournoi des 6 Nations 2022 et le Grand Chelem. Un match à dominer contre les Anglais et la génération dorée, des Dupont, Ntamack et consort, s’adjugera un premier sacre majeur sous le maillot de la France, autre que le Mondial des juniors.

Jusqu’à 200 000€ de primes pour un Grand Chelem aux 6 Nations 2022

Cette performance, devenue si rare cette dernière décennie pour qu’on ne puisse l’apprécier à sa complète valeur, vaudra à leurs auteurs, s’ils y parviennent, une prime financière de leur Fédération (FFR). Elle sera, selon les infos de Midi Olympique, ce lundi 14 mars, proche de 200 000 euros par joueur, pour ceux qui auront disputé les cinq matches de l’édition 2022 du tournoi. Elle était, précise, le média de l’ovalie, de 75 000 euros en 2010, pour le dernier Grand Chelem des Bleus, dans le tournoi.

Les joueurs de la France récompensés qu’à la seule condition de battre l’Angleterre

La FFR paiera ces bonus sur les deniers gagnés du Comité des Six Nations, qui devraient s’élever à 4,4 millions d’euros, dont un peu de la moitié reviendront à la Ligue nationale de rugby (LNR). Les partenaires du capitaine Antoine Dupont ne recevront de primes qu’à la seule condition qu’ils gagnent, ce samedi face à perfide Albion.