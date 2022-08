Classement des budgets des clubs de Pro D2, saison 2022-2023

Les 14 clubs de la Pro D2, saison 2022-2023, cumulent 150,065 millions d’euros de budgets prévisionnels.

Le coup d’envoi de la saison 2022-2023 de la Pro D2 est lancé, quatorze clubs sont sur la ligne de départ dont trois nouveaux à ce niveau : le Biarritz Olympique, en tant que formation reléguée du Top 14, ainsi que les promus de Nationale, RC Massy et Soyaux Angoulême XV. Le premier visera plutôt son retour direct dans l’élite, quand les deux autres joueront leur maintien, avec deux budgets prévisionnels parmi les plus étriqués du plateau. L’exercice précédent, logique sportive et financière sont allés de pair, avec le retour du plus riche Bayonne en Top 14, et les relégations des plus chiches, Narbonne et US Bressane, tombés à l’étage inférieur.

Un budget moyen en augmentation de 5% d’une saison sur l’autre

Cette saison 2022-2023, tel que l’a appris Sportune, les clubs de Pro D2 cumulent 150,065 millions d’euros de budgets, pour une moyenne à 9,379 millions d’euros par club, entre le Biarritz Olympique et l’US Colomiers. Il est 5% environ supérieur à l’exercice précédent (8,929 M€ en 2021-2022). Aux deux extrêmes, le FC Grenoble Rugby part avec des moyens supérieurs à la concurrence (mais un budget légèrement moindre à celui de Bayonne, en 2022, à 14,883 M€), tandis que le RC Massy Essone est le seul club, à moins de 5 millions d’euros.

La logique financière sera telle conforme aux résultats sportifs ?

Rendez-vous est d’ores-et-déjà pris au vendredi 26 mai 2023, pour la finale et ultime rendez-vous de la saison. L’on saura alors à quel point il y a eu corrélation entre budgets et masses salariales des clubs d’un côté, et performance sportive, de l’autre. Un club, au moins, sera promu en Top 14 (un autre disputant un barrage), quand les deux derniers descendront à l’étage inférieur, en championnat Nationale.

