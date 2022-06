Classement final du Top 14 2021-2022 comparé aux budgets des clubs

La quête du bouclier de Brennus s’accélère avec la fin de la phase régulière du Top 14, saison 2021-2022.

C’en est désormais fini de la phase régulière de la saison 2021-2022 du Top 14 rugby, les dés en sont jetés que ce soit pour la qualif’ aux phases finales en haut, ou le maintien et le barrage, à l’inverse du tableau. Comparé aux budgets prévisionnels des clubs, à l’entame de l’exercice, les rôles distribués ne sont pas pour tous, en conformité.

Castres se sublime, le Stade Français déçoit

A commencer par le Castres, premier du classement final sportif, avec un budget de ventre mou du championnat. Le ratio du CO est positif de +9, selon nos observations à Sportune, c’est le plus avantageux de tous les clubs du plateau. Tandis qu’à l’opposé, le Stade Français avec son budget à presque 40 millions, le plus épais du Top 14 est en recul de dix places.

Quatre clubs du Top 14 sont à l’équilibre au ratio du sportif et de l’argent

Si devant, les outsider sont parvenus à faire bouger les lignes, derrière, il n’y a pas eu de miracle pour Biarritz, aux moyens les pus modestes d’entre tous, qui termine 14e, devant Perpignan et Brive, pour deux autres clubs ici à l’équilibre. Enfin, le Racing, qualifié au forceps aux dépends du RC Toulon est l’autre formation qui boucle sa saison régulière dans les clous, entre aspirations sportives et moyens financiers.

