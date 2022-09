Futur classement final du Top 14 2022-2023 selon les bookmakers

Projetons-nous au 17 juin 2023, pour connaître l’issue de la saison régulière du Top 14, ainsi que l’envisagent les bookmakers de France.

Le Top 14 version 2022-2023 reprend ce samedi 3 septembre, avec plusieurs belles affiches au programme de cette première journée. Le MHR, champion de France pour la première fois de son histoire la saison passée, défie le Stade Rochelais, champion d’Europe en titre. Finaliste du Top 14 en juin dernier, le Castres Olympique démarre par un déplacement périlleux chez le Racing 92, tandis que l’unique promu, l’Aviron Bayonnais, se rend à Félix-Mayol pour affronter le RCT. L’affiche de gala dimanche soir, entre l’UBB et le Stade Toulousain, clôturera la journée. Pour cette nouvelle saison, l’élite du rugby français bataillera jusqu’au dernier week-end de mai 2023, date de fin de la phase régulière du championnat. Les six meilleures équipes se qualifient ensuite pour les phases finales, avec en point de mire, le Stade de France et la finale prévue le 17 juin 2023. Pour se faire une idée du futur vainqueur du Top 14, on peut jeter un coup d’oeil du coté des bookmakers.

Le Stade Toulousain favori devant le Stade Rochelais, le Racing, l’UBB et le RCT parmi les 6

Club le plus titré de l’hexagone avec 21 boucliers de Brennus, le Stade Toulousain est désigné favori pour terminer en tête à l’issue de la phase aller-retour et gagner le trophée. Les Rouge et Noir, emmenés par Antoine Dupont, élu meilleur joueur du monde l’année dernière, sont donnés vainqueurs mais talonnés de près par le Stade Rochelais. Brillant vainqueur de la Champions Cup il y a quelques mois, les Maritimes ont une cote à 3,50, contre 3,25 pour les Toulousains. Derrière le duo, trois formations sont à la cote de 8 contre un, à savoir l’Union Bordeaux-Bègles, le Racing 92 et le RC Toulon. Ces équipes sont donc pressenties pour finir dans les six et le dernier ticket serait pour le MHR. Un nouveau sacre des champions montpelliérains paie 12 fois la mise, contre 15 fois pour le LOU, vainqueur de la Challenge Cup la saison passée.

L’ASM, le CO et le Stade Français ne seraient pas qualifiés

Aux portes des barrages sur l’exercice précédent (7ème), l’ASM Clermont Auvergne échouerait aussi cette année. La cote des Jaunards est à 18 contre un, quand le finaliste de l’édition 2022, le Castres Olympique, n’est coté qu’à 21. Mais les Tarnais ont l’habitude d’être outsiders, comme en 2018, où ils remportent la finale après avoir terminés sixièmes de la phase régulière, une première dans l’histoire du Top 14. Pour le Stade Français, onzième la saison passée, la tâche s’annonce compliquée et les Parisiens devront d’abord assurer le maintien pour rêver plus grand. En pied de classement, les Bayonnais, les Brivistes et les Perpignanais sont les plus menacés par une descente en Pro D2. Le dernier du classement tombera à l’échelon inférieur, tandis que le treizième disputera un barrage, afin de sauver sa place dans l’élite.

Qui va gagner le TOP 14 2022-2023 selon les bookmakers?

Stade Toulousain = 3,25

Stade Rochelais = 3,50

Union Bordeaux-Bègles = 8

Racing 92 = 8

RC Toulon = 8

Montpellier HR = 12

Lyon OU = 15

ASM Clermont = 18

Castres Olympique = 21

Stade Français Paris = 41

Section Paloise = 150

Aviron Bayonnais = 400

CA Brive = 400

USA Perpignan = 400