GMF le dernier, les 22 sponsors de la Coupe du monde 2023 de rugby

La GMF est le dernier des 22 partenaires commerciaux de la Coupe du monde de rugby 2023, organisée en France.

Dites vingt-deux. Comme le nombre de marques officiellement associées à la prochaine coupe du monde de rugby à XV, organisée en France, du 8 septembre au 28 octobre 2023. Un 22e, qu’est la GMF, qui devient sponsor et assureur du tournoi en préparation. Il existe trois niveaux de partenariats commerciaux, les « sponsors officiels » sont les deuxièmes.

La GMF devient le 22e partenaire de la coupe du monde de rugby

La GMF rejoint ainsi dans la liste, GL-Events, Loxam, Orange, Proman, SNCF, Total Ernegie et Vivendi. Plus tôt dans ce mois de novembre, deux autres marques ont rejoint l’organisation, en tant que fournisseurs officiels : le spécialiste des pneus, BKT et Mitsubishi Electric. Ils complètent les neuf autres fournisseurs : Facebook, Gilbert, Andros, HP, Eden Park, LipovitanD, Education First, Invivo et Tudor.

Partenaires majeurs, sponsors officiels et fournisseurs officiels

Enfin, au premier rang des soutiens les plus importants, il y a les « partenaires majeurs » que sont la Société Générale, Capgemini, Mastercard et Land Rover.