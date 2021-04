Le Stade Français cède à Oreca l’exploitation de son merchandising

De la préparation des voitures de course à la gestion du merchandising du Stade Français, pour le groupe Oreca.

A partir de juillet prochain, Oreca devient le nouvel opérateur global merchandising et agent de licence exclusif jusqu’en 2024, du Stade Français Paris. L’objectif de la société, sera de promouvoir la marque du club parisien, sur la scène nationale mais aussi internationale. L’entreprise, aura aussi la gestion des espaces commerciaux officiels ; celui du stade Jean-Bouin et les points de vente à l’intérieur de l’enceinte. Le communiqué indique également « la conception, la réalisation et l’édition » d’un site de e-commerce, à sortir en juillet. Il n’est pas dit si ce sera une refonte de celle existante ou un une nouvelle plateforme. Enfin, Oreca bénéficiera de la gestion de la licence de merchandising, l’autorisant à développer, fabriquer et commercialiser des produits associés au club.

Oreca s’implante dans le rugby

Oreca, dont l’activité s’est largement diversifiée depuis les paddocks des voitures de course, est aussi le nouvel opérateur de l’espace officiel en ligne, de la Fédération Française de Rugby, depuis octobre dernier. Raphaël de Chaunac, vice-Président du groupe, s’est félicité de ce nouveau contrat avec le Stade Français Paris, : « Après notre collaboration avec la Fédération Française de Rugby, le Groupe Oreca est fier d’annoncer son partenariat avec le Stade Français Paris, l’une des marques fortes du Top 14 et du rugby Hexagonal. Ensemble, nous veillerons à développer la visibilité du Club et à offrir aux passionnés de rugby et amateurs de sport des produits et services optimum. »

Le Stade Français favorise le respect de l’ADN du club

Attaché aux couleurs historiques du club, Thomas Lombard, directeur général du Stade Français Paris, met en avant Oreca, pour la production de produits de qualités, qui respecteront l’ADN des Franciliens. Il s’est exprimé à travers un communiqué : « Oreca nous permettra également d’offrir les meilleurs produits à nos joueurs, fans et clients à travers des gammes qualitatives et novatrices dans l’ADN du Club, dès le mois de juillet prochain. » Pour rappel, la société est spécialisée dans la distribution multicanale pour le compte d’annonceurs, cette dernière est née dans le sport automobile en 1972.