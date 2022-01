Racing 92 : Un nouveau sponsor pour 3 ans sur le short des Racingmen

Bigard, nouveau sponsor premium du Racing 92.

C’est en ce début d’année 2022 que le Racing 92 a décidé d’annoncer le groupe Bigard, en tant que nouveau sponsor du club. Le partenariat est officialisé ce mardi, mais il est effectif depuis le week-end dernier et le match l’ASM Clermont, à Paris la Défense Arena. Ce jour-là, les hommes de Laurent Travers avaient sur la cuisse droite de leur short, le logo du nouveau partenaire, qu’ils porteront pour les prochaines saisons. Ce rapprochement prévoit également pour Bigard, de la visibilité au stade, sur les panneaux et affichages en bord de terrain ou en tribunes, mais également en zone mixte et dans les espaces d’accueil des partenaires.

Le Groupe Bigard devient partenaire majeur du Racing 92

Le contrat a été signé pour une durée de trois saisons et demi, jusqu’à l’été 2025. Le groupe de l’industrie agroalimentaire connaît bien le monde du rugby, puisqu’il est déjà partenaire d’équipes comme Agen (sponsor majeur sur le maillot), Castres Olympique (bas du dos de maillot) ou encore le Stade Rochelais (idem que les Castrais)… Bigard rejoint donc, le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, Clarins Men, Vital ou encore Boulanger, en tant que partenaire majeur du Racing 92.

Une vision commune pour Bigard et le Racing 92

« Nous sommes ravis que la famille Bigard avec leur entreprise française dynamique rejoigne notre cercle de partenaire majeur, affirme Jacky Lorenzetti, président du Racing 92, dans un communiqué. Nous sommes fiers de partager entre nos deux groupes la même ambition : celle de régaler tous les publics, dans les stades comme en dehors, autour de produits de qualité », ajoute pour sa part le directeur général du groupe Bigard, Mathieu Bigard. Le montant du partenariat n’a pas été communiqué.