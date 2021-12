Salaire, contrat, ce qu’Antoine Dupont a signé avec le Stade Toulousain

En cette année 2021, personne n’a été aussi bon qu’Antoine Dupont, sur tout la planète rugby.

Le meilleur joueur de la planète rugby est Français. Et c’est une chose assez rare, pour qu’elle soit soulignée, félicitée et appréciée à sa juste valeur. C’est qu’Antoine Dupont sort d’une saison exceptionnelle, tant avec le maillot de la France, que sous les couleurs du Stade Toulousain, son club. En 2021, le demi de mêlée a tout gagné (champion de France et d’Europe en club, il s’est offert le scalp des Blacks, en novembre avec les Bleus) et ça pourrait se poursuivre en l’état quelques années. Car Toulouse chercherait à le sécuriser.

Antoine Dupont a l’un des plus hauts salaires du Stade Toulousain

Antoine Dupont n’aurait que l’embarras du choix, s’il allait voir ailleurs. Le Stade Toulousain l’a prolongé sur la fin de l’été 2019, en même temps que François Cros et Cyril Baille, pour deux autres internationaux français. Le numéro 9 est depuis lié à son club formateur, jusqu’en 2023 ; une année singulière pour lui et tout le rugby tricolore, car elle sera celle de la Coupe du monde à disputer, sur le sol national. Ce contrat, selon l’édition papier de Midi Olympique, rapporte à Antoine Dupont, près de 600 000 euros brut annuels.

2021, l’année Dupont en Une de Midi Olympique !

Comme Romain Ntamack il est sous contrat jusqu’en 2023

Il est à ce titre, indique le bi-hebdomadaire, l’un des joueurs les mieux payés du Stade Toulousain, cette saison 2021-2022. Notamment plus que son double à la charnière, l’ouvreur Romain Ntamack que le club haut-garonnais chercherait aussi à prolonger car il est, comme son partenaire et copain à la mêlée, sous contrat jusqu’en 2023.