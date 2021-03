Salaire, contrat, ce que Romain Ntamack a signé avec le Stade Toulousain

Romain Ntamack est sous contrat au Stade Toulousain jusqu’en 2023.

Assumer l’étiquette d’un « fils de », n’est pas toujours chose facile. D’autant que la carrière de son père, Emile, a été brillante. Mais Romain Ntamack fait mieux que marcher sur les traces paternelles. A un poste d’ouvreur différent, il est à 21 ans seulement, le futur du Stade Toulousain et de l’équipe de France de rugby.

Déjà champion du monde junior, puis champion de France avec Toulouse, Romain Ntamack se construit un joli palmarès, qu’il aura le temps d’étoffer en Haute-Garonne, avec son contrat prolongé en décembre 2018, jusqu’au bout de la saison 2023. Depuis ce jour, et selon un estimation de L’Equipe l’été dernier, Romain Ntamack avoisine un salaire de 36 000 euros brut mensuels. Soit une saison complète proche du demi-million d’euros brut, qu’il doit atteindre avec les bonus.

Et avec aussi, les revenus du sponsoring, car le jeune homme puisqu’il perce sportivement et médiatiquement, a des marques pour le suivre. Il vient tout juste de rejoindre la marque Eden Park, en tant qu’ambassadeur monde, il a adidas pour équipementier sportif et il est aussi l’image du groupe Technogym.