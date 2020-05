To 14 – L’UBB est championne de France… sur les affluences

Il n’y aura pas de premier titre de champion de France pour l’Union Bordeaux Bègles depuis que le club girondins existe dans cette configuration. Le trophée était promis jusqu’alors aux hommes de Christophe Urios, mais la crise sanitaire et l’arrêt de toutes les compétitions sportives ont eu raison de l’exercice de Top 14. Qui ne rependra pas, pour la saison 2019-20.

L’UBB devance même les Girondins de Bordeaux sur les affluences

Même maigre, l’UBB trouvera consolation dans le soutien sa faille de ses supporters. Tel que la mesuré le site surlatouche, le club est le champion de France des affluences au stade. Mieux, il domine tout le Vieux continent. Ça n’est pas rien. En moyenne, le club bordelais a réuni 24 518 spectateurs par rencontre, en tribunes du stade Chaban-Delmas. Selon nos observations, c’est même un peu plus que les Girondins de Bordeaux, anciens résidents du stade partis depuis dans le plus neuf et grand, Matmut Atlantique.

🏟️Affluences de l'année en #Top14 🥇24518 UBB

🥈20936 Stade T.

🥉16981 Clermont

4⃣16000 La Rochelle

5⃣15043 Racing

6⃣14478 LOU

7⃣14422 Bayonne

8⃣13656 Toulon

9⃣11574 Pau

🔟10845 Stade F.

🔟10660 Brive

🔟9941 Castres

🔟9687 Montpellier

🔟8086 Agen Moy: 14059 pic.twitter.com/UoPNHLqij3 — surlatouche.fr (@surlatouche_fr) May 7, 2020

Le Top 14 a réuni (un peu) plus de monde dans les stades que le Championship

L’UBB devance le Stade Toulousain en Top 14, qui compte une moyenne de 20 936 spectateurs par match à Ernest Wallon. Entre le champion de France sortant et celui parti pour lui succéder, se glisse la formation anglaise des Harlequins, à 22 698 visiteurs par rencontre. En moyenne, en 2019-20, 14 059 supporters ont suivi les matches du top 14 en tribunes, contre 13 096 pour nos voisins du Championship britannique.