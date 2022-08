Tous les maillots des équipes du Top 14 saison 2022-2023

Cinq équipementiers habillent les quatorze clubs du championnat de France élite du rugby.

Top 14 saison 2022-2023, c’est parti ce week-end. Comme la saison dernière, ils sont cinq (Le Coq Sportif, Adidas, Nike, Macron et Kappa), les équipementiers du sport, à habiller les quatorze formations en lice. Et comme l’exercice précédent, Macron. et Nike dominent en nombre de clubs partenaires, au nombre de trois chacun (ASM Clermont, LOU Rugby et Section Paloise, pour la marque italienne et Stade Toulousain, RC Toulon et Racing 92, pour la Virgule).

5 équipementiers pour habiller le Top 14 saison 2022-2023

Au commencement de ce nouveau championnat, voilà ci-dessus en images, tous les maillots à voir sur les terrains. Ce sont les pièces principales, comprendre les modèles portés pour les rencontres à domicile. Beaucoup jouent sur la notion « d’héritage », à l’exemple de Nike pour le Stade Toulousain, qui propose un ensemble inspiré de la saison 1996-1997 triomphante des Rouges et noirs.

Des maillots qui s’inspirent de l’histoire des clubs

Même idée du côté de Kappa, avec le finaliste battu de la précédente édition du Top 14 : le Castres Olympique. Pour les joueurs tarnais, le sponsor italien s’est plongé dans le passé du club, quand il a été sacré champion de France, en 1993, puis en 2013. Sur un plan plus général la majorité des marques jouent sur la sobriété et le strict respect des codes du club. Un notable trait d’audace est à relever quand même, de la part de Kappa, avec le rose maillot du Stade Français, qui porte la Tour Eiffel au centre. Ils adorent ou détestent, mais les supporters qui s’expriment sur les réseaux sociaux sont peu indifférents.