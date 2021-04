Un bookmaker officiel pour le Top 14

Betclic devient la plateforme officielle des paris sportifs du Top 14.

Pour trois saisons et même un peu plus, puisque le partenariat officialisé ce mardi, entre la Ligue nationale de rugby (LNR), pour son championnat du Top 14 et Betclic, est effectif depuis la 21e journée. Et le sera donc, jusqu’au bout de la saison 2023-24. Le bookmaker basé à Bordeaux devient à cette occasion, la « la plateforme officielle des paris sportifs du Top 14 ».

Betclic devient fournisseur officiel du Top 14

C’est l’équivalence d’un fournisseur officiel, au même titre que Land Rover, Andros et Brico Dépôt. Le partenariat avec Betclic prévoit d’associer la marque à toutes les rencontres du championnat de France élite et des actions à venir, surtout sur le digital, visant à rapprocher les deux communautés. A partir de la saison prochaine, Betclic sera aussi visible sur les formats statistiques, au cours des retransmissions audiovisuelles, ou diffusés du web.

Un quatrième partenaire en plus dans la saison du Top 14

« La pandémie de Covid-19 a lourdement affecté le sport professionnel dans son ensemble. Dans ce contexte, nous sommes ravis de constater que le Top 14 est considéré comme un véritable symbole d’attractivité en incarnant l’excellence du rugby et de ses valeurs », explique via communiqué, le directeur général de la LNR, Emmanuel Eschalier, qui rappelle que l’opérateur est le quatrième partenaire recruté cette saison 2020-21.