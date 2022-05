Salaires et sponsors, les 13 footballeurs les mieux payés en 2022

Il y a treize footballeurs au top 100 des athlètes les mieux payés en 2022.

Le football est l’un des sports professionnels les plus rémunérateurs du monde, et cette année n’a pas changé la tendance. Le média Sportico a fait la liste des 100 athlètes les mieux payés en 2022, et 13 footballeurs ont intégré ce classement. Ce dernier prend en compte le salaire, ainsi que les primes, et contrats de sponsors. Si trois des cinq premières places sont occupées par des stars du ballon rond, la première position est celle du King, LeBron James, évoluant en NBA, pour les Lakers de Los Angeles, qui succède à Conor McGregor.

Les footballeurs les mieux payés en 2022 : 13. Antoine Griezmann = 29,4 M€

Le PSG, le club le plus représenté dans ce classement

Au niveau des footballeurs, le même trio infernal continue de dominer cette liste, puisque ce dernier est à l’identique du classement du Ballon d’or 2015, mais l’écart continue d’être réduit par Kylian Mbappé. Cela pourrait s’accentuer dès cet été, puisque le natif de Bondy, en fin de contrat en juin, ne devrait plus tarder a annoncer sa décision. Un départ pourrait lui rapporter gros. Le club parisien est le plus présent, avec trois joueurs, suivi par Manchester United (2), le Real Madrid (2) et Manchester City (2).

3 Français parmi les 13 footballeurs les mieux payés en 2022

Il est intéressant de noter qu’un seul de ces footballeurs n’évolue pas sur le Vieux-Continent. Il s’agit de l’ancien numéro 8 du Barça, parti pour le Vissel Kobe en 2018. Tout comme la majorité des autres joueurs, il est l’unique représentant de son pays (Espagne), dans cette liste . Seules la France et la Belgique reviennent à plusieurs reprises (3 et 2 fois respectivement). La chute la plus importante dans ce classement, par rapport à 2021, revient à l’un des Français, puisqu’Antoine Griezmann passe de la 27e place, à la 88e place. Son passage non concluant chez les Blaugranas a eu des impacts sur les revenus du champion du monde 2018.