Sodexo Live, Factory Sport et Quarterback s’adjugent les hospitalités de la FFT

Sodexo Live s’est associé à Factory Sport & Entertainment et Quarterback Group pour remporter le contrat de commercialisation des programmes d’hospitalités de Roland-Garros et du Rolex Paris Masters.

Trois ans d’exclusivité sur les programmes d’hospitalités des deux tournois majeurs de la Fédération française de tennis (FFT), sur la période 2023-2026, c’est ce que vient d’obtenir Sodexo Live, avec le concours de Factory Sport & Entertainment et Quarterback Group, pour Roland-Garros et le Rolex Paris Masters.

Une alliance à trois pour les programmes d’hospitalités de la FFT

Sodexo Live rejoint les deux agences déjà partenaires des programmes de la FFT. Ensemble, à la faveur de compétences étendues, ils vont concevoir et commercialiser les packs dédiés au tennis, parfois couplés à des expériences plus immersives dans la culture parisienne, grâce au réseau des collaborateurs de Sodexo. « Nous avons pour ambition de développer nos services de commercialisation et de séduire de nouveaux clients grâce à une expérience complète et maitrisée dans les enceintes sportives du monde entier, en complément des services que nous leur offrons déjà. Ceci pour in fine leur permettre d’offrir à leurs publics, des moments d’émotions mémorables », résume la patronne de Sodexo, Nathalie Bellon-Szabo.

Le cahier des charges s’inscrit dans une démarche RSE, de diversité, d’équité et d’inclusion humaine et d’engagement écologique. Chaque pack vendu sera l’objet d’un don pour l’écocontribution.