Stade Rennais : Que vaut la découverte Kamaldeen Sulemana sur ce mercato ?

Une belle pioche pour le Stade Rennais, que le recrutement de Kamaldeen Sulemana.

En 2021-2022, le Stade Rennais peut compter sur une attaque de feu. Il faut dire que les Rennais n’ont pas négligé les investissements cet été, en recrutant deux joueurs offensifs : Gaëtan Laborde et Kamaldeen Sulemana. Si le premier avait l’expérience du championnat, le second, arrivé en provenance du FC Nordsjaelland, était un novice. Il a coûté 15 millions d’euros à l’équipe bretonne. Un transfert jusqu’ici réussi, puisque l’ailier réalise une bonne saison, et s’est montré décisif en de multiples reprises. En moins d’une saison, sa valeur marchande a plus que doublé.

Kamaldeen Sulemana est une solution d’avenir pour le Stade Rennais

Après plusieurs mois de compétition, il est désormais évalué à 33,8 millions d’euros, par l’Observatoire du football (CIES). Si sa valorisation est moindre du côté de Transfermarkt (20 M€), il n’empêche que sa progression reste impressionnante, lui qui était estimé à “seulement” 100 000 euros, en février 2020, à son arrivée au Danemark, en provenance de l’académie Right to Dream. A 20 ans, l’international ghanéen possède encore quatre ans de contrat à Rennes.

Le joueur connaît une deuxième partie de saison compliquée

Très rapidement, Kamaldeen Sulemana a su s’imposer dans l’effectif de Bruno Génésio. En championnat, il a participé à 18 des 19 premières rencontres de la saison, pour quatre buts et deux passes décisives. Cependant, depuis la nouvelle année, il n’a disputé que 20 minutes, toutes compétitions confondues. Les raisons sont multiples. Sa participation à la CAN, avec sa sélection, lui font manquer quelques matchs, mais c’est sa blessure au dos qui l’écarte des terrains, depuis mi-février. A quelques journées de la fin du championnat, pas sûr que l’ailier puisse activement aider les siens à accrocher l’Europe.