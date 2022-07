British Open 2022 golf : Les primes (prize money) de la 150e édition

Le golf de Saint-Andrew accueille la 150e édition du British Open.

Direction Saint-Andrew, ce week-end de la mi-juillet, pour le plus vieux Grand Chelem du golf. Ce British Open 2022 est le 150e de l’histoire, pour l’occasion, les compétiteurs viseront un prize money total de 14 millions dollars, soit le presque équivalent en euros, au cours monétaire du moment. Sur les 156 engagés au départ, les 70 derniers ont l’assurance d’être payés, à raison d’une prime de 32 128 euros, pour le 70e.

Un prize money total de 14 millions de dollars pour ce British Open 2022

Et l’enveloppe s’épaissit au fur et à mesure que l’on grimpe dans la hiérarchie. Jusqu’au 10e, assuré de flirter avec les 300 000 euros, quand les deux derniers dépasseront, le million d’euros pour le dauphin et les 2 millions, à celui qui remportera cette édition, dont le dénouement est fixé à ce dimanche 17 juillet. La victoire vaudra aussi à son tour de remporter 600 points à la FedEx Cup.

Beaucoup de monde attendu pour la 150e édition du Grand Chelem écossais

Cette édition du British Open 2022 devrait battre un record d’affluences, jusqu’ici à 239 000 spectateurs cumulés, il y a vingt-deux ans, en 2000. L’Irlandais Rory McIlroy, 32 ans et 2e mondial au commencement du tournoi, est l’un des grands favoris à la victoire finale. Il croisera sur sa route d’autres anciens vainqueurs du format et l’actuel numéro un de la discipline, Scottie Scheffler, qui le disputera pour la deuxième fois dans sa carrière.

Les primes du British Open 2022 golf

10e = 289 000 €

9e = 320 000 €

8e = 365 000 €

7e = 433 000 €

6e = 504 000 €

5e = 582 000 €

4e = 723 500 €

3e = 931 000 €

2e = 1 452 000 €

1er = 2 495 000 €