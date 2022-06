US Open Golf 2022 : Les primes (prize money) du Grand Chelem

L’US Open Golf 2022 débute ce jeudi et jusqu’à dimanche.

Depuis jeudi se déroule l’US Open Golf 2022. Ce dernier est réputé pour être le Grand Chelem le plus difficile à glaner sur le circuit. C’est au Country Club, situé à Brookline, dans le Massachusetts, que l’évènement a lieu. Les plus grandes stars du golf comme Jon Rahm, Rory McIlroy, ou encore Justin Thomas se feront face dans ce 3e majeur de la saison. Ce dernier prend fin dans la nuit de dimanche à lundi. Au plus grand bonheur des participants, les primes ont été largement revues à la hausse. Pour la première fois dans l’histoire d’un majeur, la barre de prize money dépasse les 15 M$.

Quasiment 17 millions d’euros de primes pour l’US Open Golf 2022

Au total, ce sont 17,5 millions de dollars, soit plus de 16,8 millions d’euros de prize money qui récompenseront les performances sportives des golfeurs, durant ce Grand Chelem. Cette année, celui qui s’imposera dans le Massachusetts sera récompensé à hauteur de 3,15 millions de dollars, soit approximativement 3 millions d’euros. A titre comparatif, Jon Rahm, vainqueur de l’édition précédente, avait touché 2,2 millions d’euros, tandis que la deuxième place avait rapporté 1,3 million d’euros. Le total s’élevait à 12 M€ (12,5 M$).

Plusieurs favoris se détachent pour remporter le Grand Chelem

Ils sont nombreux à convoiter le trophée, mais la tâche s’annonce difficile au vu des poids lourds ayant répondu présent à l’appel. L’un des noms à surveiller est celui de Jon Rahm. L’Espagnol est le tenant du titre, et s’est imposé à l’Open Mexico, en avril dernier. L’un des autres prétendants est Rory McIlroy. Le Nord-Irlandais n’en est pas à son coup d’essai et une victoire au Country Club lui permettrait d’agrandir son palmarès déjà impressionnant. Il faudra aussi faire attention à l’Américain Justin Thomas, qui a remporté le PGA Championship, il y a quelques semaines.

Les primes des 20 premières places de l’US Open Golf 2022

Prize money total = 17,5 M$

1er = 3 150 000 $

…

Les soixante premiers sont payés

Les primes de l’édition 2021 :

1er = 2 250 000 $

2 = 1 350 000 $

3 = 861 457 $

4 = 603 903 $

5 = 502 993 $

6 = 445 997 $

7 = 402 083 $

8 = 360 113 $

9 = 325 916 $

10 = 299 360 $

11 = 273 194 $

12 = 252 597 $

13 = 235 369 $

14 = 217 234 $

15 = 201 689 $

16 = 188 735 $

17 = 178 372 $

18 = 168 009 $

19 = 157 646 $

20 = 147 283 $