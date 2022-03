Ashleigh Barty, combien a-t-elle gagnée au cours de sa carrière de tennis ?

Ashleigh Barty a pris la lourde décision d’arrêter sa carrière de tennis. A 25 ans et alors qu’elle dominait sa discipline.

Hier encore, elle dominait le premier majeur de la saison 2022, en remportant, chez elle, l’Open d’Australie. Numéro un mondiale à 25 ans, Ashleigh Barty s’est confortablement installée sur son trône, mais voilà que deux mois après Melbourne, la championne australienne annonce qu’elle souhaite mettre un terme à sa carrière.

Ashleigh Barty raccroche la raquette à seulement 25 ans

La décision est brutale, pour le grand public, mais mûrement réfléchie de la part de l’intéressée, qui détaille sa lassitude, physique et mentale, qu’oblige la pratique du sport de haut niveau. Ashleigh Barty avait encore de belles années devant elle, pour gagner plus de titres et conséquemment plus d’argent. Elle range la raquette après avoir toutefois accumulé, un joli pactole.

Plus de 21 M€ gagnés sur le circuit du tennis professionnel

Il s’élève au cumul des primes gagnées sur le circuit de la WTA, à 23 829 071 dollars (21 625 973), en une grosse décennie chez les professionnelles. Et cela, indépendamment des bénéfices de ses sponsors. Ashleigh Barty a remporté trois tournois du Grand Chelem en simple et le dernier de l’US Open, en double. En toute, elle a remporté quinze titres au cours de sa carrière. Cette saison 2022 avait parfaitement débuté pour elle, son succès à l’Open d’Australie plus le reste lui ont valu de gagner 2 289 320 (2 M€), sur les trois premiers mois de l’année.

Une saison 2019 record, marquée par le titre à Roland-Garros

L’exercice 2021 lui a rapporté un peu moins de 4 millions de dollars (3 945 182), et c’est en 2019, l’année de son succès à Roland-Garros, dans une période précédent la Covid, qu’elle a rempli la saison la plus lucrative pour elle, avec 11,3 millions de dollars gagnés, soit plus que tout le reste du contingent mondial du tennis, filles et garçons réunis, à l’exception de deux joueurs : Rafael Nadal et Novak Djokovic.