Federer et les voitures, il a quoi dans son garage ?

Si Roger Federer ne jure que pour les Mercedes, c’est qu’il y a une bonne raison.

Avec près de 100 millions de dollars gagnés de ses sponsors en 2020 selon Forbes (un record en la matière), Roger Federer ne fait pas toujours ce qu’il veut. En matière d’automobiles notamment, à part un Range Rover repéré, en février dernier par Essentially Sports, il n’y a sinon que des modèles Mercedes dans le garage du Suisse. A tout le moins, les seuls que montent le champion suisse.

Un Range Rover pour seule exception

Et pour cause, depuis la dernière extension du contrat en 2017, Federer est un ambassadeur mondial du constructeur automobile allemand jusqu’en 2027. Ce partenariat lui rapporterait 5 millions d’euros par an. Le Suisse est en réalité l’image de la marque depuis bien plus longtemps ; il a débuté avant le début des années 2010, d’abord en tant que représentant de la marque pour la région de Chine, avant d’étendre l’association.

Roger Federer est Mercedes sont ensemble de longue date

Mais depuis tout ce temps donc, Roger Federer n’en pince que pour des véhicules produits par l’Etoile. Entre celles gagnées sur le circuit APT, à Shanghaï, ou Stuttgart notamment. Il a éprouvé à peu près toutes les classes de la gamme de son partenaire commercial. En ce moment, c’est pour les véhicules hybrides rechargeables qu’il assure la promotion. Sa dernière campagne commerciale diffusée cet été, était tournée en ce sens.

Une SLS AMG jaune comme une balle de tennis

Pour plus clinquant bolide qu’il montre, Roger Federer a la version SLS AMG. Celle aux portes qui se déploient comme des ailes, pour ouvrir son habitacle. Déjà pas banale, elle vaut de 200 000 à 240 000 euros neuve. Celle de Fedex est jaune, de la même couleur que la balle de tennis, qu’il gifle quotidiennement. Pourvu qu’il soit moins rude avec ses voitures…