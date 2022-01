Gael Monfils signe avec Artengo pour cinq ans

Le A de Asics sur la manche c’est fini ; Gaël Monfils a un nouvel équipementier.

A nouvelle année, nouveau sponsor pour Gaël Monfils. C’est en général sur un même année civile que se signent les contrats d’équipementiers, la période justifierait donc la bascule opérée par Gaël Monfils. Qui vient de s’engager avec la marque Decathlon et sa division, Artengo, dédiée au tennis.

DECATHLON x GAËL MONFILS 🔥 On est très fiers de vous annoncer que @Gael_Monfils jouera avec nos produits Artengo pour les 5 prochaines années (raquette, chaussures et textile) ! Bienvenue Gaël 🤝 pic.twitter.com/CfEKmol8tz — Decathlon (@Decathlon) January 3, 2022

Asics et Wilson c’est fini pour Gaël Monfils

Le contrat porte sur une durée de cinq ans, jusqu’au terme de la saison 2026. Cela signifie que Gaël Monfils va abandonner et le groupe Wilson qui lui fournissait ses raquettes et la Japonaise Asics, pour les vêtements et les chaussures. Gaël Monfils devrait devenir l’image du modèle de raquettes TR 960 CONTROL TOUR 18×20, déjà existant chez Artengo.

Nouvelle image de la marque Artengo, filiale de Décathlon

Gaël Monfils va devenir un ambassadeur premium pour Artengo qui compte déjà l’Autrichien, Oliver Marach et des anciens que sont le Belge Steve Darcis ou Nicolas Escudé, l’actuel Directeur technique national du tennis français.