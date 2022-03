Miami Open 2022 : Les primes (prize money) du Masters 1000

Quelques jours après la finale d’Indian Wells, qui a vu Taylor Fritz s’imposer contre Rafael Nadal, le deuxième Masters 1000 de la saison débute. Le Miami Open 2022 commence ce 23 mars et prend fin le 3 avril. Lors de la dernière édition, Hubert Hurkacz s’était imposé, à la surprise générale, devant un public presque inexistant, dû aux restrictions sanitaires. Cette année, pas de jauge et un prize money revu à la hausse, après une chute importante en 2021.

Le prize money du Miami Open 2022 atteignent les 8,7 M€

9,6 millions de dollars, soit environ 8,7 millions d’euros, c’est le montant total que le tournoi de Floride investira cette année. Les primes sportives, qui correspondent à la majorité de cette somme, atteignent les 7,8 millions d’euros. Le successeur d’Hubert Hurkacz touchera 1,1 M€, ce qui est quatre fois plus que ce qu’avait gagné le Polonais en 2021. De son côté, le finaliste sera récompensé à hauteur de 585 305 € (646 110 $). Un peu moins de 400 000 euros seront versés à la paire qui remportera le Masters 1000 de Floride.

Encore une fois, il n’y aura pas de Big 3 au Miami Open 2022

Pour la deuxième saison consécutive, il n’y aura aucun membre du Big 3 à Miami. Roger Federer n’est toujours pas remis de sa blessure au genou, et Novak Djokovic, apte à jouer, se voit refuser sa participation, du fait de sa non-vaccination. Rafael Nadal, pourtant brillant depuis le début 2022, s’est retiré du tournoi la semaine précédente. Il est question de son physique, lui qui a vu l’état de son pied empirer, en plus de soucis de respiration, lors de la finale perdue contre Fritz. Daniil Medvedev, tout récemment déchu de son statut de numéro 1 mondial, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev et Alexander font figure de favoris pour remporter le trophée.

Les primes du Miami Open 2022

Simple:

1er tour = 30 130 $ (27 294 €)

2e tour = 54 400 $ (49 280 €)

3e tour = 94 575 $ (85 675 €)

Quart de finale = 179 940 $ (163 006 €)

Demi finale = 343 985 $ (311 613 €)

Finale = 646 110 $ (585 305 €)

Victoire = 1 231 245 $ (1 115 373 €)

Double:

1er tour = 17 580 $ (15 926 €)

2e tour = 32 630 $ (29 559 €)

Quart de finale = 61 100 $ (55 350 €)

Demi finale = 120 520 $ (109 178 €)

Finale = 225 980 $ (204 713 €)

Victoire = 426 010 $ (385 918 €)