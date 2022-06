Nadal double Federer sur les primes gagnées en carrière

Rafael Nadal devient le numéro 2 mondial de l’histoire du tennis sur les primes gagnées en carrière.

Toujours plus loin dans la légende de Roland-Garros, d’une part et de son sport, le tennis, plus largement. Rafael Nadal a remporté, ce dimanche après-midi, l’édition 2022 du Grand Chelem parisien. C’est sa quatorzième victoire sur le tournoi, un record qui ne sera peut-être jamais battu et qui vaut à son auteur de gagner, une prime de 2,2 millions d’euros, pour récompense de sa quinzaine.

Plus de 13O M$ pour Nadal après son Roland Garros 2022

C’est ainsi que ce jour, Rafael Nadal dépasse Roger Federer à l’autre classement du tennis mondial, qui référence ceux qui ont gagné le plus d’argent au cours de leur carrière, sur le circuit ATP. Avant ce Roland-Garros, l’Espagnol avait gagné 128 337 592 dollars, or au cours monétaire du moment, de l’euro sur le dollars, Rafa Nadal cumulera ce lundi matin 130 695 768 dollars (122 M€). C’est-à-dire une centaine de milliers de dollars de plus, environ, que le Suisse ; 130 594 339 dollars à l’avantage de ce dernier, gagnés en carrière.

Devant Federer mais derrière Djokovic sur les primes gagnées

Nadal progresse, mais il reste ici devancé au palmarès par l’autre indissociable de l’histoire moderne du tennis, qu’est le Serbe, Novak Djokovic. Le futur-ex numéro un mondial repose sur un total financier à 156 136 601 dollars (145 M€), qui semble inaccessible pour Nadal.