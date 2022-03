Novak Djokovic lâché par un sponsor majeur

2022, annus horribilis pour Novak Djokovic ? Ça en prend le chemin, car après avoir été expulsé de l’Australie et son majeur de Melbourne, au mois de janvier, mars débute pour le désormais ex-numéro un mondial du tennis, sous un fond de divorce. Celui, officialisé ce mercredi par le Serbe, avec son coach historique, Marian Vajda. Plus un autre, révélé par le journaliste serbe Sasa Ozmo.

Ce dernier annonce sur les réseaux sociaux la fin du partenariat signé entre le joueur de tennis et la marque Peugeot. « Djokovic et Peugeot ne seront plus partenaires à l’avenir », écrit Ozmo sur Twitter, qui précise : « Peugeot a subi un énorme coup financier pendant la pandémie, et Djokovic était un gros client », avant d’ajouter, contre de possibles spéculations : « On me dit que sa position sur la vaccination n’est pas la raison ». Car en effet, le choix de Djokovic de ne pas se faire vacciner, l’a mis dans une position contraire, à la majorité dans ce monde.

#Djokovic and Peugeot will not be partners going forward, I am told.

Peugeot has taken a huge hit financially during the pandemic, and Djokovic was a big client. I am told that his stance on vaccination is not the reason, let’s see if both sides have more to say on the topic.

