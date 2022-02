Open 13 Provence 2022 : Les primes (prize money) du tournoi marseillais

C’est cette semaine que se dispute l’Open 13 Provence 2022.

Les matchs du tableau principal de l’Open 13 Provence 2022 débutent officiellement ce lundi 14 février. A l’affiche, des gros noms comme Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev ou encore le Canadien Félix Auger-Aliassime, qui vient de remporter son premier tournoi ATP à Rotterdam. Lors de l’édition 2021, c’était Medvedev qui avait gagné le titre en Provence, face à Pierre Hugues Herbert. Cette année, l’ensemble des primes de l’ATP 250 atteint les 545 200 euros. Une nette augmentation par rapport à 2021, et ses 409 765 euros de prize money.

Des primes à la hausse de 25% pour l’édition 2022 de l’Open 13 Provence

En 2022, le champion du tournoi marseillais touchera près de 60 000 euros, tandis que le perdant sera récompensé de son parcours, à hauteur de 40 930 €. Il s’agit là d’une hausse de plus de 50% par rapport à l’année dernière (27 615€ et 20 400€). L’ensemble des récompenses de la finale simple correspond à un peu plus de 18% des primes totales du tournoi. Du côté des doubles, les 16 équipes joueront pour une victoire finale primée à 20 730 €. Les finalistes toucheront 15 880€.

Un prize money supérieur à celui de l’ATP 250 de Montpellier

L’Open 13 Provence doit faire face à un concurrent très ambitieux: Montpellier. Se plaçant sur la même période du calendrier depuis 2012, les deux tournois se tiennent également, dans le Sud de France. Dans cette rivalité, la compétition marseillaise peut se targuer de proposer des primes supérieures à sa concurrente, cette année, sur tous les tours du tableau. La différence est de plus de 100 000 euros dans le prize money total (545 200 € contre 427 645€).

Les primes de l’Open 13 Provence 2022

Simple:

1/16 de finale = 6 380 €

1/8 de finale = 11 695 €

1/4 de finale = 18 070 €

1/2 finale = 27 110 €

Finale = 40 930 €

Victoire = 58 470 €

Double:

1/8 de finale = 3 720 €

1/4 de finale = 6 380 €

1/2 finale = 9 570 €

Finale = 15 880 €

Victoire = 20 730 €