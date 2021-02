Open Sud de France 2021 : Primes en baisse à Montpellier. Le détail du prize money

En raison de la crise sanitaire, le prize money de l’Open Sud de France 2021 a été réduit de moitié.

Faut-il seulement rappeler le pourquoi ? Pas vraiment, mais plutôt insister sur les conséquences de la pandémie, des matches à huis clos, et de ses effets sur le prize money total distribué cette semaine, à l’Open Sud de France 2021, à Montpellier. Placé sur la fin du mois de février, dans le calendrier de la saison de tennis, le tournoi a été l’un des derniers disputés en 2020, avant le confinement général.

Un prize money réduit de moitié avec la Covid 19

L’enveloppe des primes dépassait alors les 600 000 euros, à répartir entre les participants aux épreuves du simple et du double. En 2020, gagner l’Open Sud de France rapportait 91 010 euros à son auteur. Un an plus tard, la récompense n’est plus que de 21 655 euros. Et le total dédié par l’organisation, de 323 970 euros, dont 262 170 euros pour bonus financiers offerts aux joueurs.

Tenant du titre, Gael Monfils est absent à Montpellier

Le tournoi se joue en salle sur du greenset. Il a débuté ce lundi 22 février et s’achèvera le 28 février. Gael Monfils est le tenant du titre, mais il ne dispute pas cette édition 2021. En son absence c’est l’Espagnol Roberto Bautista Agut, la tête de série numéro 1. Et pour les Français, Ugo Humbert (tête de série n°6), notre meilleure chance de briller.

Les primes de l’Open Sud de France 2021

Simples messieurs :

1er tour = 4 000 €

8e de finale = 5 500 €

1/4 de finale = 8 200 €

1/2 finale = 12 000 €

Finaliste = 16 000 €

Vainqueur = 21 655 €

Doubles messieurs :

1er tour = 2 200 €

1/4 de finale = 3 010 €

1/2 finale = 4 200 €

Finaliste = 5 530 €

Vainqueur = 7 550 €