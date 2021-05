Roland-Garros 2021 : Toutes les primes (prize money) du tournoi parisien

Le tournoi de Roland Garros 2021 versera 1,4 M€ de primes aux vainqueurs des simples, messieurs et dames.

C’est probablement le seul, mais il y a un aspect positif à la crise dans le monde du tennis, qu’elle permet une forme de solidarité par la base, pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. C’est-à-dire, les plus modestes qui vivent plus chichement de leur discipline. Sous la Covid, les prize money ont partout baissé, mais généralement plus pour les vainqueurs, que les battus des premiers tours.

Un prize money encore réduit en conséquence de la crise

C’est précisément le cas, au tournoi de Roland-Garros 2021. Où l’enveloppe des primes distribuées par l’organisation, sur les quinze jours de l’épreuve, a baissé au total de 34 367 215 €. Conséquence principale des matches à jauges réduites, à 1 000 participants sur les courts principaux, la première semaine et 5 000, en suivant.

-12,5% pour les vainqueurs simples du tournoi parisien

« À travers le Prize Money du tournoi 2021, Roland-Garros poursuit sa solidarité envers les joueuses et les joueurs qui continuent à vivre une période difficile », indique Guy Forget, le patron du tournoi. Cette édition 2021 de Roland-Garros verra les vainqueurs femmes et hommes gagner 12,5% de moins, qu’un an auparavant. Et presque 40% de moins, qu’en 2019, avant que la pandémie ne frappe la planète.

Roland-Garros 2021 débute ce dimanche 30 mai

Le tournoi de la Porte d’Auteuil débute ce dimanche 30 mai son tableau final, pour s’achever le dimanche 13 juin. L’ogre Rafael Nadal, 13 fois lauréat ici, et la jeune polonaise, Iga Swiatek, sont les tenants du titre de la catégorie des simples.

Toutes les primes de Roland-Garros 2021

Simples (messieurs et dames)

Vainqueur = 1 400 000 € (-12,50% vs 2020)

Finaliste = 750 000 € (-11,82%)

1/2 finale = 375 000 € (-11,82%)

1/4 finale = 255 000 € (-10,05%)

1/8e finale = 170 000 € (-10,05%)

3e tour = 113 000 € (-10,32%)

2e tour = 84 000 € (0%)

1er tour = 60 000 € (0%)

Doubles (messieurs et dames)

Vainqueurs = 244 925 €

Finalistes = 144 074 €

1/2 finale = 84 749 €

1/4 finale = 49 853 €

1/8e finale = 29 325 €

2e tour = 17 250 €

1er tour = 11 500 €

Double Mixte

Vainqueurs = 110 000€

Finalistes = 55 000 €

1/2 finale = 28 000 €

1/4 finale = 16 000 €

1er tour = 9 000 €

Fauteuil simples (messieurs et dames)

Vainqueur = 53 000 €

Finaliste = 26 500 €

1/2 finale = 13 500 €

1/4 finale = 6 750 €

Fauteuil doubles (messieurs et dames)

Vainqueurs = 16 000 €

Finalistes = 8 000 €

1/2 finale = 4 750 €