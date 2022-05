Roland-Garros 2022 : Qui va gagner le tournoi selon les bookmakers ?

Le phénomène Carlos Alcaraz est dans la liste des favoris au tournoi de Roland-Garros 2022, sans avoir aucune référence notable, jusqu’ici en Grand Chelem. La preuve que ça ne saurait tarder…

Après les victoires de Rafael Nadal et Ashleigh Barty lors de l’Open d’Australie, en janvier dernier, le deuxième majeur de la saison arrive enfin. Pour ce Roland-Garros 2022, il faudra noter l’absence de l’un des plus grands joueurs de l’histoire du sport, en la personne de Roger Federer. Le Suisse se remet toujours de sa blessure au genou, qui le tient écarté des terrains depuis sa défaite en quarts de finale de Wimbledon, l’année dernière. Gaël Monfils est également dans l’obligation de déclarer forfait, dû à un talon douloureux. Le Grand Chelem parisien débute ce dimanche, mais les bookmakers n’ont pas attendu le jour J pour donner leurs favoris dans le tableau homme, comme femme.

Un invité surprise aux côtés de Djokovic et de Nadal

Si “Roger” est absent, ce n’est pas le cas des deux autres membres du Big 3. “Nole” et “Rafa” seront bien présents pour défendre leur chance dans ce Roland-Garros 2022. Si le Serbe, tout juste vainqueur du Masters 1000 de Rome, se place comme LE favori de cet évènement, le gaucher ne s’est pas rassuré en terres italiennes, puisque sa blessure au pied l’a fortement diminué. Il reste néanmoins un sacré client, tout comme son compatriote Carlos Alcaraz. A tout juste 19 ans, le joueur représente le futur du tennis espagnol, et même son présent, comme le suggèrent les bookmakers.

Quelqu’un pour stopper Iga Swiatek dans sa lancée ?

Si les favoris sont multiples sur le tableau masculin, la donne est différente chez les femmes. Il y a d’un côté, Iga Swiatek, et de l’autre, le reste des joueuses. A 20 ans, la Polonaise semble déjà inarrêtable sur le circuit. La droitière est sur une série de 28 victoires consécutives, et a remporté 5 titres depuis le début d’année. Lauréate lors de l’édition 2020 de Roland-Garros, la numéro 1 mondiale devra se méfier de Simona Halep, ou de la tenante en titre, Barbora Krejcikova, si elle veut conserver son invincibilité. Ashleigh Barty, quant à elle, a pris sa retraite, un peu plus tôt cette année.

Les cotes des joueurs/joueuses susceptibles de gagner Roland-Garros 2022

Homme:

Novak Djokovic = 2,6

Carlos Alcaraz = 2,8

Rafael Nadal = 3,1

Stefanos Tsitsipas = 7,5

Alexander Zverev = 15

Femme:

Iga Swiatek = 2

Simona Halep = 8

Barbora Krejcikova = 13,5

Ons Jabeur = 13,5

Paula Badosa = 15