Roland-Garros : Une dotation (record) de 43,6 M€ pour l’édition 2022

La direction du tournoi de Roland-Garros a élevé le prize money sur ce qu’il était en 2019,n dernière édition avant la Covid.

Après déjà plusieurs Masters 1000 sur terre-battue, le plus grand événement principal sur la surface approche à grands pas. Les qualifications du deuxième Grand Chelem de la saison, Roland-Garros, débutent dans un peu moins de deux semaines, le 22 mai 2022. La Fédération Française de Tennis (FFT) a communiqué l’enveloppe totale pour cette édition 2022, et celle-ci est record, puisque 43,6 millions d’euros seront versés par l’organisation.

Une dotation totale de 43,6 M€ pour Roland-Garros 2022

Les primes étant les mêmes pour les hommes comme les femmes, les successeurs de Novak Djokovic et de Barbora Krejcikova empocheront un chèque de 2,2 millions d’euros, tandis que les paires hommes et femmes qui s’imposeront, seront récompensé à hauteur de 580 000 euros. En combiné, ces quatre vainqueurs toucheront 12,8 % des 43,6 millions d’euros de prize money total de l’événement. Si cette dotation globale est colossale, elle reste inférieure à celle du premier Grand-Chelem de la saison, puisque les organisateurs de l’Open d’Australie ont consacré 47,3 millions d’euros à leur tournoi.

Une augmentation conséquente de primes en bas de l’échelle

Nous rentrerons plus en détails de toutes les primes à distribuer à l’approche du tournoi, mais les efforts de l’organisation sont visibles, aussi sur les dotations du premier tour et celles des qualifications. +66% de prize money pour ces derniers par rapport à 2019, et +30% par rapport à l’année dernière. En ce qui concerne ceux qui atteignent le tableau principal, ils bénéficieront d’une hausse de 35% par rapport à 2019.