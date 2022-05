Rome 2022 : Les primes (prize money) de l’Internazionali BNL d’Italia 2022

Les Masters Rome 2022, dernière étape pour l’élite du tennis, avant le tournoi de Roland-Garros.

Après Madrid vient Rome. En tennis, les meilleurs joueurs du monde enchaînent les gros tournois en vue du deuxième Grand-Chelem de la saison, sur terre-battue celui-ci. Roland-Garros débute dans moins d’un mois, c’est l’occasion de terminer de la meilleure des manières la saison sur l’ocre, avec le dernier Master 1000 sur la surface : Rome 2022. Lors de l’édition précédente, Rafael Nadal, dix fois vainqueur en Italie, avait remporté le trophée, ainsi que les 245 085 € de primes. Le prize money de l’Internazionali BNL d’Italia 2022 a été revu à la hausse, cette année.

Des primes à la hausse dans ce tournoi de Rome 2022

Au total, 4,9 millions d’euros seront investis dans ce dernier Master 1000 sur terre-battue, dont 4,3 millions d’euros pour les performances sportives des joueurs. Si le prize money a plus que doublé par rapport à l’année 2021, cela reste moins que celui de Madrid (7,5 M€). Cette année, celui qui s’adjugera le trophée, remportera 836 355 €. Il s’agit d’un montant 3,5 fois supérieur à ce qu’avait gagné Nadal, lors de l’édition précédente. De son côté, le finaliste touchera 456 720 €. La paire vainqueur sera récompensée d’une prime de 252 980 €.

Nadal, Djokovic, ou encore Tsitsipas seront au rendez-vous

Si Roger Federer est toujours blessé, ce n’est plus le cas son rival et ami Rafael Nadal, qui a fait son retour lors du Mutua Madrid Open. L’Espagnol devra faire face à une concurrence des plus féroces, puisque Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, ou encore Carlos Alcaraz font partie du tableau principal. La présence de Daniil Medvedev est incertaine. En début avril dernier, le Russe avait indiqué être out pour une durée de un à deux mois. Reste à savoir s’il aura récupéré à temps.

Les primes de l’Internazionali BNL d’Italia 2022

Simple:

1er tour = 21 650 €

2e tour = 39 070 €

3e tour = 72 865 €

Quart de finale = 136 225 €

Demi finale = 249 740 €

Finale = 456 720 €

Victoire = 836 355 €

Double:

1er tour = 11 580 €

2e tour = 21 830 €

Quart de finale = 40 570 €

Demi finale = 72 800 €

Finale = 135 180 €

Victoire = 252 980 €