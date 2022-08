US Open 2022: Détail des primes à gagner à Flushing Meadows

Daniil Medvedev va remettre son titre en jeu, à l’US Open 2022.

On y est. L’US Open 2022 débute aujourd’hui à Flushing Meadows, et se terminera dans deux semaines, le dimanche 11 septembre. Il s’agit du dernier des quatre tournois du Grand Chelem de la saison. Pour cette édition 2022, le tenant du titre Daniil Medvedev sera de la partie, ce qui n’était pas le cas à Wimbledon, en raison des sanctions infligées aux joueurs russes et biélorusses. Le numéro 1 mondial part favori pour remporter les 2 600 000 $, montant de la prime promise au vainqueur. Le prize money total pour cette quinzaine dépasse les 60 millions de dollars, du jamais vu dans toute l’histoire du tournoi new-yorkais.

Un prize money record pour cet US Open 2022

Convertis en euros, ce sont presque 61 millions d’euros que vont se partager les participants. C’est nettement plus que le montant total distribué cette année pour l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon, les trois précédentes étapes du Grand Chelem. Le prize money pour cet US Open 2022 gonfle de 3 millions de dollars, par rapport à l’édition de 2021. Les dotations étant identiques entre les hommes et les femmes sur les quatre tournois majeurs, la gagnante du tableau féminin touchera aussi 2 600 000 $, soit 2 617 722 euros. Atteindre le dernier carré de la compétition rapportera 709 805 €, contre 574 590 € l’année dernière. Pour le tableau double, les primes aussi ont été revues à la hausse, avec une augmentation de plus de 130 000 euros pour la paire gagnante, soit un total de 692 689 € à partager.

Djokovic et Zverev absents du tournoi

Interdit de rentrer sur le territoire nord-américain en raison de son statut vaccinal, Novak Djokovic n’a pas pu disputer les tournois de préparation et ne participera pas non plus à cet US Open, qu’il a déjà remporté trois fois (2011, 2015 et 2018). Tout comme le Serbe, l’Allemand Alexander Zverev ne sera pas du voyage à New York. Le numéro 2 mondial n’est toujours pas remis de blessure à la cheville, survenue en demi-finale à Roland-Garros. Il laisse la tête de série numéro 2 à l’Espagnol Rafael Nadal. Coté français, la meilleure chance tricolore, Gaël Monfils (22ème à l’ATP) a déclaré forfait avant la compétition. À noter que le vainqueur du tableau simple récoltera 2 000 points pour le classement ATP et WTA (classement des femmes).

Le détail des primes de l’US Open 2022

Identique pour les hommes et les femmes

Simples :

1er tour = 80 545 €

2e tour = 121 824 €

3e tour = 189 281 €

8e de finale = 279 895 €

1/4 de finale = 448 033 €

1/2 finale = 709 805 €

Finale = 1 308 861 €

Vainqueur = 2 617 722 €

Doubles (pour chaque paire) :

1er tour = 21 445 €

2e tour = 36 044 €

8e de finale = 56 784 €

1/4 de finale = 98 164 €

1/2 finale = 173 172 €

Finale = 346 344 €

Vainqueur = 692 689 €