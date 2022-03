Venus Williams devient l’égérie de Lacoste

Longtemps égérie de Nike, Venus Williams a rejoint la marque française Lacoste.

Venus Williams est devenue, sur cette fin de février, l’égérie de la marque Lacoste. A côté du sport, la championne américaine de tennis est également entrepreneuse, grande passionnée de mode, et fondatrice de sa propre marque de vêtements, EleVen.

Venus, l’aînée des soeurs Williams devient l’égérie de Lacoste

La septuple vainqueur de Grand Chelem a posé pour les appareils de Vogue British pour annoncer la nouvelle. Les quatre clichés permettent à l’Américaine de dévoiler différentes tenues de la marque. Brassières, pulls, shorts, jupes, le but est de créer des vêtements versatiles pour accompagner la vie des femmes. Le combat pour l’égalité des chances est un sujet crucial pour les deux partis.

Un partenariat qui représente l’essence de la marque au crocodile

«Lacoste célèbre sa nouvelle silhouette, à la croisée de la mode et du sport, explique Louise Trotter, directrice artistique de Lacoste, dans un communiqué. Nous y mêlons des détails, des matières techniques et des couleurs vives. Cette allure puise son inspiration dans les racines de notre histoire : des pièces très mode et inspirées par les mouvements du corps, comme l’imaginait René Lacoste.» Une collaboration qui correspond bien à celle qui a gagné 50 titres dans sa carrière sportive.