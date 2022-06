Wimbledon 2022 : Les primes (prize money) du Grand Chelem londonien

Un prize money plus conséquent que jamais est promis aux joueurs et joueuses du tournoi Wimbledon 2022.

Après la terre vient le gazon. Après la conclusion d’un Roland-Garros haut en émotion, les plus grands joueurs de tennis se donnent rendez-vous en Angleterre, sur l’herbe de Wimbledon. Il s’agit d’une édition particulière pour d’autres raisons que sanitaires. Suite à la décision d’exclure les joueurs et joueuses russes et biélorusses, l’ATP et la WTA ont annoncé qu’aucun point ne serait distribué pour la compétition. Pour contrer ce jugement, les organisateurs du Grand Chelem londonien ont annoncé un prize money record pour ce Wimbledon 2022, à l’exemple des primes des tableaux simples qui ont augmenté de 7,5% par rapport à l’année précédente.

Des primes historiques seront versées à l’issue de ce Wimbledon 2022

Pour la première fois dans son histoire, le prestigieux tournoi anglais aura un total investi supérieur à 40 millions de livres. 40 350 000 £ pour être exact, ce qui équivaut à quasiment 47 millions d’euros. Le tennis étant un sport où l’égalité salariale est mise en place, le vainqueur dans le tableau homme comme femme remportera près de 2,4 millions d’euros. Il s’agit d’une hausse de 17,6% par rapport à l’année précédente. Les finalistes, quant à eux, toucheront un peu plus d’1,2 million d’euros pour leur parcours. Côté double, la paire qui soulèvera le trophée s’adjugera la prime associée, qui est de 636 000 euros (+12,5% vs 2021).

Djokovic présent pour défendre son titre, un retour de Nadal sur le gazon?

Les prétendants au titre sont nombreux en Grande-Bretagne. Parmi eux, il y a forcément Novak Djokovic. Malgré la non-attribution des points, ce qui signifie qu’il va perdre ses 2000 points glanés grâce à sa victoire finale en 2021, le Serbe n’a cessé de partager son envie de battre le record de titres en Grand Chelem. Un titre sur le gazon londonien lui permettrait de revenir à une longueur de Rafael Nadal (22 titres en GC). De son côté, l’Espagnol, opéré au pied à la suite de sa victoire à Paris, devrait pouvoir tenir son rang. Stefanos Tsitsipas ou Mattéo Berrettini, finaliste en 2021, sont les principaux outsiders de cette quinzaine.

Iga Swiatek peut prolonger sa série d’invincibilité, Raducanu à la maison

Côté femme, il est essentiel de rappeler qu’Iga Swiatek, vainqueur de Roland-Garros et sur une série de 35 victoires, arrive en Angleterre sans aucune préparation officielle. Le gazon n’étant pas la surface où elle excelle le plus, son entrée en matière sera à suivre. Coco Gauff, qui s’était sèchement inclinée face à la Polonaise, en finale à Paris, pourrait également avoir sa chance, du haut de ses 18 ans. Parmi les points d’interrogations, nous pouvons citer Serena Williams, de retour après un an sur le flanc, ou encore Emma Raducanu. La Britannique espèrera réellement lancer sa saison, après une première moitié d’année décevante.

Le détail des primes du tournoi de Wimbledon 2022

Simple:

1er tour = 50 000 £ (59 000 €)

2e tour = 78 000 £ (92 000 €)

3e tour = 120 000 £ (141 000 €)

Huitième de finale = 190 000 £ (224 000 €)

Quart de finale = 310 000 £ (365 000 €)

Demi finale = 535 000 £ (630 000 €)

Finale = 1 100 000 £ (1 236 000 €)

Victoire = 2 000 000 £ (2 354 000 €)

Double:

1er tour = 12 500 £ (15 000€)

2e tour = 20 000 £ (24 000 €)

Huitième de finale = 33 000 £ (39 000 €)

Quart de finale = 67 000 £ (79 000 €)

Demi finale = 135 000 £ (159 000 €)

Finale = 270 000 £ (318 000 €)

Victoire = 540 000 £ (636 000 €)