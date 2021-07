TFC, DFCO, ASNL… Les maillots de la Ligue 2 saison 2021-22 déjà sortis

A quelques jours de la rentrée en Ligue 2, zoom sur les mailots de la saison.

Moins d’une semaine avant le coup d’envoi de la saison 2021-22 de la Ligue 2. C’est programmé ce week-end du 24 juillet, pour la première journée. Dans la dernière ligne droite préparatoire, la grosse majorité des clubs ont dévoilé au moins un des jeux de maillots qu’ils porteront pour l’exercice.

La majorité des clubs de la saison 2021-22 de Ligue 2ont dévoilé des pièces

Mais pas tous encore. On pense notamment au Nîmes Olympique, que Puma habille, comme Nancy (les maillots ont été dévoilés ce samedi), et Amiens. Le Dijon FCO, autre club qui descend de l’élite, cette saison, a présenté toutes ses tuniques, dans le courant du week-end. Pour quelques nouveautés notables, citons les. changements d’équipementiers opérés à Toulouse (de Joma à la nouvelle venue, Craft) et Dunkerque, qui passe de Kappa à adidas.

Dix équipementiers sur la ligne de départ et adidas dominant en nombre

De fait, avec cinq équipes (Ajaccio, Bastia, Dunkerque, Pau et Rodez) sous contrat, la marque aux trois bandes est dominante, dans cette saison 2021-22 de la Ligue 2. Sur la ligne de départ, dix équipementiers se disputent les vingt formations du plateau. Derrière adidas, Puma et Nike ont trois clubs associés, chacun. Tous les maillots de l’exercice à débuter sont à voir en images, dans le diaporama ci-dessus qui sera régulièrement mis à jour, en fonction des nouvelles sorties.