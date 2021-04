Top 5 spots incontournables à survoler en montgolfière en Midi-Pyrénées

Albi et sa cathédrale Sainte-Cécile depuis les cieux : un spectacle absolument grandiose

« Echappée belle en Midi-Pyrénées ». Rien à voir avec l’émission de France 5, mais l’idée est ici globalement la même : vous offrir une carte postale de la région, désormais élargie et sous le nom d’Occitanie. En l’imaginant depuis les airs, à bord d’une montgolfière. Vous n’y auriez pas pensé ? Peut-être le devriez-vous. Pour des tas de bonnes raisons, mais d’abord pour le plaisir des yeux et de l’esprit. Et pour vivre une expérience totalement inédite.

Mais avant de choisir votre baptême de l’air montgolfière en Midi-Pyrénées, mieux vaut savoir ce que l’on survole. La région ne manque clairement pas de charme, et sa palette géologique est très large, de la montagne Pyrénéenne à la pointe du Quercy, en passant par les Gorges du Tarn. La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, nous aurions pu y ajouter Millau et son viaduc, Figeac la cité de Champollion ou les chemins du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle…. Venez vous même la compléter en nous donnant vos idées, dans la zone de commentaires du sujet.

Voilà 5 spots incontournables à survoler en montgolfière en Midi-Pyrénées :

1. Cordes-sur-Ciel

Déjà pour le nom, en prenant soin quand même, de lever la tête pour éviter de possibles cordes tombant du ciel. Cette blague mise à part, Cordes-sur-Ciel, vous vous en souvenez peut-être a été élu LE plus beau village de France, en 2014, dans une émission dédiée sur France Télévision. Plus largement c’est tout le pays albigeois, en longeant les coteaux des vins du Tarn, de Gaillac à Graulhet, qui mérite d’être vu avec de la hauteur. Majestueuse, la cathédrale Saint-Cécile au coeur d’Albi est un incontournable.

2. Toulouse la rose

Puisque l’on évoquait plus haut Saint-Cécile, la « plus haute cathédrale en brique du monde », comment ne pas penser à la cité la plus emblématique du matériaux de la région : Toulouse, le chef lieu de la région Midi-Pyrénées, autrement connu sous le nom de « Ville rose ». D’en bas, la place du capitole au centre, est belle. Avec de la hauteur c’est encore plus grandiose. Le Tarn-et-Garonne est le poumon économique de la région, et son département le plus peuplé.

3. Une fourche à Fourcès

S’il est un lieu insolite à découvrir depuis les airs, c’est bien le village de Fourcès et sa fameuse « ronde », dans le département du Gers. Avant, il y avait un château planté en plein coeur du village. Mais ça, c’était avant notre monde contemporain, et la disparition des remparts pour que la nature reprenne ses droits pour des platanes à la place. Fourcès se découvre au rythme du jazz, largement célébré dans les environs. Fourcès dépend de la commune de « Montréal », pour autre caractère insolite au lieu.

4. Les coteaux de Glanes

Midi-Pyrénées est une région des yeux et du coeur. Mais aussi celle du bon vivre et bien manger. Cette nature qui nous nourrit ou nous régale, s’étale partout dans les départements du coin. En montgolfière, le spectacle s’apprécie différemment selon la saison. Dans le lot, la couleur des coteaux de Glanes change, en fonction. Le dépaysement n’est donc pas le même, au commencement du printemps, quand la nature s’éveille, ou sur la fin de l’été, avant la récolte des raisins.

5. Le Cirque de Gavarnie

Last but not least, comme le disent nos voisins anglais, d’ailleurs nombreux à quitter le Royaume, pour venir s’installer dans la région. Le Cirque de Gavarnie est un cadre majestueux. Un écrin de nature sauvage qu’il faut voir, pour comprendre les effets néfastes du réchauffement et de l’empreinte humaine. C’est à la fois un émerveillement et l’occasion pour tous de réfléchir, à la trace que nous laissons. Le Cirque de Gavarnie n’est qu’une composante, peut-être la plus belle, de toute la chaîne des Pyrénées. Prenez la hauteur et le temps d’apprécier le spectacle, vous en garderez un souvenir ému, pour l’éternité.