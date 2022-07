Tour de France féminin 2022 : Détail des primes de la course

Puisque plusieurs sponsors (à l’exemple de l’équipementier Santini), ont accepté de doubler les courses garçons et filles, le premier Tour de France Swift 2022 est lancé sur de solides bases, à condition que le succès de la course soit à la hauteur des attentes.

C’est parti, ce dimanche après-midi, pour la première étape du Tour de France féminin 2022, nouvelle configuration. C’est qu’en effet, désormais organisée par ASO, cette version de la Grande Boucle n’est pas une première, mais elle vise désormais à s’installer durablement, dans le calendrier de l’été. Cela, soutenu par les médias (France Télévision proposera les étapes en direct), et les sponsors, dont plusieurs doublent le Tour chez les filles, après avoir assuré l’épreuve des garçons.

247 500 € le prize money de ce Tour de France féminin 2022

A l’addition de tout, l’organisateur va dédier une enveloppe totale de 247 530 euros, pour prize money de la course. Et pour la lauréate de ce premier Tour de France 2022 estampillé du sponsor Zwift, il y aura une prime de 50 000 euros. Certes, elle est dix fois inférieure à celle que va recevoir le Danois Jonas Vingegaard, en jaune ce dimanche à Paris. Mais le format est plus court chez les dames, avec huit jours de course, contre le triple, chez les messieurs.

Un format de primes identique à celui des garçons sur la Grande Boucle

Gageons que si la réussite est au rendez-vous, en terme de spectateurs sur les bords des routes, de relais dans les médias, ou d’audience à la télé, ces primes augmenteront dans les saisons à venir. En attendant, comme sur le Tour de France masculin, les coureuses de cette Grande Boucle gagneront de l’argent sonnant et trébuchant en fonction de leur place au classement final, sinon sur les étapes (4 000 euros pour chaque lauréate au quotidien), avec les sprints intermédiaires, les cols, le maillot vert des points, celui à pois de la montagne, le blanc de la meilleure jeune ou la première équipe. Tous les chiffres sont détaillés en page suivante de ce sujet.

