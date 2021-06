Turquie – Italie Euro 2021 en direct streaming

Florenzi et l’Italie donne le coup d’envoi, à l’Euro 2021.

Voilà le moment que nous attendions depuis, plus d’un an qu’in fine, il devrait être terminé. Mais cette fois c’est bon, le foot reprend ses droits en Europe, les meilleures équipes du Vieux continent ont rendez-vous à compter d’aujourd’hui. Et jusqu’au 11 juillet. Pour ouvrir l’appétit, Turquie – Italie Euro 2021 en direct streaming qui sera à voir, en clair, sur la chaîne TF1.

Suivez Turquie – Italie Euro 2021 en direct streaming

Turquie – Italie Euro 2021 en direct streaming en ouverture du tournoi

L’affiche est séduisante car l’Italie et un outsider affirmé, pour la victoire finale, tandis que la Turquie est l’équipe que beaucoup s’amusent à voir comme une possible surprise. La grosse cote, en résumé. Il est vrai qu’en France, avons-nous été séduis cette saison, par les Celik, Yazici et autre canonier, Yilmaz, on pourra se faire une meilleure impression de cette équipe turque, dès l’entrée en matière.

Une belle première affiche pour commencer le tournoi

Car l’Italie, même si elle revient de loin, trahit des ambitions légitimes, avec ce groupe, mélange d’anciens cadres et de jeunes loups, avides de succès. Ce Turquie – Italie Euro 2021 en direct streaming est programmé à partir de 21h, il se joue à Rome, au stade Olympique, et sera animé sur TF1, par le duo Grégoire Margotton/Bixente Lizarazu. Cette affiche compte pour le groupe A, dans lequel sont aussi, le Pays-de-Galles et la Suisse, qui s’affrontent dimanche.