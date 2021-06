Wimbledon 2021 : Toutes les primes (prize money) du Grand Chelem londonien

Le tournoi de Wimbledon distribuera 40 754 716 euros sous la forme de primes.

Le gazon anglais reverdit. Le seul du Grand-Chelem annulé l’année dernière, le tournoi londonien est de retour cette année, à partir de ce lundi 28 juin et jusqu’au 11 juillet, pour sa phase finale. Ce Wimbledon 2021 ne fait pas différence des autres sur les primes. Ici aussi, elles sont en baisse, mais l’organisation a révisé la redistribution, au profit des joueurs et joueuses battus dès les premiers tours.

Un prize money en baisse de 7,85% à Wimbledon 2021

Au total, cette édition assure un prize money de 40 754 716 euros répartis sur toutes les épreuves. C’est 7,85% de moins qu’en 2029. Mais six millions de plus qu’à Roland-Garros, le mois dernier. Sur ce Wimbledon 2021, vainqueurs femmes et hommes flirteront avec les 2 millions d’euros de primes. En 2019, Simona Halep et Novak Djokovic ont l’un et l’autre remporté 2,6 millions d’euros.

Le seul des autre tournois majeurs annulés l’année dernière

C’est la première fois depuis 40 ans (et les éditions 1979 et 1980), que le All England Lawn Tennis Club (AELTC), derrière l’organisation, diminue son prize money, d’une édition à une autre. Si Wimbledon, en 2020, a été annulé, c’est grâce à sa prévoyance et l’assurance qu’il avait contracté, pour le prémunir de la pandémie. Néanmoins l’AELTC a tenu à verser 10 millions de livres (11,6 M€), répartis entre les 620 joueurs et joueuses attendus, depuis les qualifications.

Toutes les primes de Wimbledon 2021

Simples (messieurs et dames)

Vainqueur = 1 979 979 € (-27,66% vs 2019)

Finaliste = 1 048 224 € (-23,40%)

1/2 finale = 541 582 € (-20,92%)

1/4 finale = 349 408 € (2,04%)

1/8e finale = 210 810 € (2,84%)

3e tour = 133 940 € (3,60%)

2e tour = 87 352 € (4,17%)

1er tour = 55 905 € (6,67%)

Doubles (messieurs et dames)

Vainqueurs = 559 151 €

Finalistes = 279 575 €

1/2 finale = 139 788 €

1/4 finale = 69 894 €

1/8e finale = 34 947 €

2e tour = 22 133 €

1er tour = 13 979 €

Double Mixte

Vainqueurs = 116 490 €

Finalistes = 58 245 €

1/2 finale = 29 122 €

1/4 finale = 13 979 €

3er tour = 6 989 €

2e tour = 3 495 €

1er tour = 1 747 €

Fauteuil simples (messieurs et dames)

Vainqueur = 55 934 €

Finaliste = 27 967 €

1/2 finale = 19 227 €

1/4 finale = 3 401 €

Fauteuil doubles (messieurs et dames)

Vainqueurs = 23 306 €

Finalistes = 11 653 €

1/2 finale = 6 992 €