ASSE : Claude Puel favori des bookmakers pour coacher Watford

Depuis la semaine dernière, Watford n’a plus d’entraîneur. Nigel Pearson en poste jusque-là, a été remercié par la direction du club londonien, car l’équipe est au bord de l’accident industriel en championnat : 18e de la Premier League, elle doit absolument dominer Arsenal ce dimanche, pour ne pas précipiter la chute. En sus, la direction chercher naturellement un profil, pour occuper le poste du coach à pourvoir. Celui de Claude Puel à l’ASSE plairait, le nom du technicien français circule, de l’autre côté de la Manche.

Watford cherche un coach, celui de l’ASSE a bonne cote

Il est même chez les bookmakers qui posent la question à leurs joueurs, le premier cité dans la liste des candidats potentiels. « Qui sera le prochain entraîneur de Watford » est demandé ? A cela, Claude Puel recueille une cote comprise entre 2,25 et 2,75, chez les principaux opérateurs (celui du groupe Sky William Hill ou Paddy Power notamment). C’est peu et en même temps à plus de 2, c’est le signe quand même d’une forme d’incertitude à ce sujet. Précision à toutes fins utiles, que Claude Puel est en fonction à l’AS Saint-Etienne. Avec un contrat courant jusqu’en 2022. Il était hier sur le banc des Stéphanois pour la finale de la Coupe de France perdue par son équipe, face au PSG (0-1).

Claude Puel et Sabri Lamouchi, deux Français dans la liste

Outre Claude Puel, Sabri Lamouchi pour autre technicien français est pressenti au poste, mais la cote de l’actuel stratège de Nottingham Forest est plus lointaine, à plus de 12 en moyenne. Entre Puel et Lamouchi se glissent Danny Cowley (plus ou moins 7 contre un), Zlatko Dalic (8) ou Sam Allardyce (10). Ce dernier, même s’il n’est pas le favori des bookmakers, l’est pour ceux qui le fréquentent et misent, sur le marché.