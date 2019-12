ASSE – Combien ça coûte de recruter Matheus Cunha (RB Leipzig) ?

Il ne devrait pas y avoir de mouvement chez les Verts, au cours de ce mercato d’hiver. Sauf opportunité, sinon le club prospecte plus dans une perspective estivale, pour renforcer le groupe à la disposition de Claude Puel. Des noms circulent dont celui de Matheus Cunha, donné sur Twitter par le compte Mohamed Toubache-Ter, que d’autres médias partagent. Il serait plutôt question d’un prêt, sans option d’achat. La précision est d’importance car, attaquant de 20 ans, le Brésilien est potentiellement une cible chère pour l’ASSE, voire inaccessible sans sinon, investir conséquemment plus qu’à l’habitude.

Matheus Cunha pisté par l’ASSE ? Son recrutement paraît compliqué

L’on parle en effet d’un profil possiblement le plus cher jamais recruté par l’AS Saint-Etienne. Jugez plutôt : le RasenBallsport Leipzig a payé 15 millions d’euros, le coût de son transfert depuis le FC Sion, en Suisse, à l’intersaison 2018-19. Il a joué 37 rencontres sa première saison, pour huit buts inscrits, il compte 12 participations depuis la rentrée de Bundesliga mais n’a pas encore trouvé le chemin des filets. Néanmoins, Matheus Cunha a pour lui sa jeunesse, son poste d’attaquant (axial voire ailier) plus valorisé sur le marché et un contrat en longueur qui l’unit à son club.

Claude Puel désire l’attaquant brésilien de Leipzig en la personne de Matheus Cunha !!

Saint-Étienne va débuter les négociations pr un prêt sans OA. #RBLeipzig #ASSE #SaintÉtienne #DieRotenBullen ❤⚪ pic.twitter.com/uSoyB4mj93 — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) December 24, 2019

Trois ans et demi de contrat qu’il faudrait compenser

Il a signé la durée maximale de cinq ans, jusqu’en 2023. A ce stade du calendrier, ce ne sont pas moins de trois ans et demi qu’il faudrait compenser. Sa valeur marchande est de fait estimée haute pour Sainté, à 13 millions d’euros du côté de la plateforme Transfermarkt et de 20 à 30 millions d’euros de la part de l’Observatoire du football. Rappelons que la recrue la plus chère de l’ASSE est Loïs Diony pour lequel les Verts ont investi 10 millions d’euros.

Proche de la moyenne du vestiaire du RB Leipzig

En plus de l’indemnité se pose la question du salaire à proposer. Celui de Matheus Cunha ne nous est pas connu, Capology l’estime à 125 000 euros mensuels, c’est-à-dire moindre à la moyenne des salaires du RB Leipzig cette saison 2019-20, donnée à 1 933 091 livres (2,3 M€) par Sporting Intelligence. Alors qu’il faudrait le revaloriser, Cunha est déjà au niveau des joueurs les mieux payés du collectif de Claude Puel. De surcroît Saint-Etienne n’a pas de compétition européenne pour séduire ses recrues, alors que la franchise Red Bull sis à Leipzig, joue la Ligue des champions.