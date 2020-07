ASSE : Combien cela pourrait coûter aux Verts de licencier Ruffier ?

Se dirige-t-on vers une issue tranchée à la situation tendue entre Stéphane Ruffier et sa direction, à l’ASSE ? Mis à l’écart par son coach Claude Puel, sur la fin de la saison dernière, le gardien n’est plus le numéro un, et plus le temps avance, plus il est poussé vers la sortie. Lui qui était un pilier du collectif stéphanois avant Puel peut-il ne pas finir la saison dans le Forez ?

Vers une rupture du contrat de Ruffier à l’ASSE ?

Rien n’est moins sûr, ce mardi L’Equipe nous apprend que le joueur a été mis à pied. Stéphane Ruffier n’est pas un second couteau, en bout de cycle et de carrière, même si la sienne tire plutôt vers la fin. Il reste un joueur premium, payé en tant que tel, par son club. Improbable il y a quelques mois encore, l’idée d’un licenciement prend de l’épaisseur, d’après les révélations du journaliste Gilles Favard, sur Twitter. « ASSEofficiel et Stéphane Ruffier un rdv dans les jours a venir ( Le torchon brûle ) !! », écrit-il avant d’ajouter à la question d’un follower sur l’hypothèse d’une rupture de contrat : « Ils essaient », explique-t-il.

Une dernière saison qui pourrait se payer jusqu’à près de 3 M€

Essayer est une chose, y parvenir en sera une autre. Sauf à lui trouver une faute coupable, sinon Stéphane Ruffier pourrait prétendre aux salaires restants, avant de prendre la porte. Et dans ce cas, cela coûterait potentiellement cher au club stéphanois. Jusqu’à près de 2,8 millions d’euros bruts, pour estimation à l’équivalence de la dernière saison contractuelle du gardien de 33 ans, entre son salaire fixe et les variables complémentaires. Cette saison 2019-20, Ruffier appartenait au trio le mieux payé à Saint-Etienne, derrière Yann M’Vila et Ryad Boudebouz. S’il avait été au bout de son contrat en 2021, Stéphane Ruffier aurait passé 10 ans, à Saint-Etienne. Cela méritait sûrement meilleure sortie. Il a d’ailleurs reçu spontanément ce mardi, le soutien de son ancien partenaire stéphanois, Rémy Cabella.