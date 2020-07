ASSE : L’évolution de la carrière de Loïc Perrin sur le mercato

Clap de fin pour Loïc Perrin ? Le défenseur et capitaine de l’ASSE est en pleine réflexion, soit il décide de faire une dernière saison, avec des responsabilités et du temps de jeu forcément réduit, soit il arrête, à 34 ans, et entame une reconversion avec le club stéphanois ; le seul qu’il n’a jamais connu au cours de sa carrière professionnelle. Sa sortie manquée, sur le terrain et dans les jambes de Kylian Mbappé le pousse à hésiter. Loïc Perrin a le meilleur de ses années de footballeur, désormais derrière lui.

Loïc Perrin hésite à rempiler une saison de plus

Au commencement, sur la première décennie du 21e siècle. Alors considéré comme un espoir du club, Loïc Perrin faisait l’apprentissage du plus haut niveau, avec une certaine réussite. En 2007, alors âgé de 22 ans, il valait déjà près de 7 millions d’euros sur le mercato, selon la plateforme Transfermarkt. Ça s’est gâté après, moins par la faute de ses performances sur le terrain, que sous l’effet de blessures, qui l’auront régulièrement handicapé dans sa progression. Entre 2008 et 2010, il aura passé plus d’une moitié d’année aux soins, par deux fois pour des pépins à une cuisse.

Des ennuis physiques ont perturbé sa carrière

Dans ce contexte, il s’est dévalorisé, avant de re-progresser à nouveau. Puis de replonger illico, pour une rupture d’un ligament qui le tiendra à nouveau plusieurs mois à l’écart. A l’époque, Loic Perrin n’était plus valorisé « qu’à » 3,5 millions d’euros sur le mercato. C’est après qu’il va connaître l’apogée de sa carrière, au niveau de sa valeur marchande. Entre 2016 t 2017, juste avant qu’il ne bascule dans l’âge de la trentaine, au temps où la France du football accueillait son Euro. Cette période-là, Loïc Perrin flirtera avec la dizaine de millions d’euros, ce sont aussi ses saisons les plus pleines, à près de 35 matches et plus, disputés.

Loïc Perrin n’a plus de contrat à l’ASSE, donc plus de valeur sur le mercato

Aujourd’hui, au crépuscule de sa carrière de footballeur, Loïc Perrin n’est plus donné qu’au million d’euros environ par Transfermarkt, mais il ne vaut officiellement rien sur l’indemnité, puisqu’il est depuis ce 30 juin 2020 en fin de contrat avec les Verts et n’a été prolongé d’un avenant que le temps de jouer la finale de la Coupe de France, perdue vendredi soir face au PSG (0-1).

L’évolution de la valeur marchande de Loïc Perrin sur le mercato selon Transfermarkt :