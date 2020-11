Le Onze des joueurs qui se valorisent le plus en Ligue 1, en 2020

ASSE, LOSC… Le onze des joueurs qui se valorisent le plus en L1, en 2020

Bouleversées par le contexte économique actuel, les valeurs marchandes des joueurs de football sont à la baisse pour la plupart. En France, Neymar est le plus touché par ce phénomène, mais certains de ses adversaires ont tout de même vu leur cote augmenter sur le marché des transferts. Sportune vous propose un onze des joueurs qui se valorisent le plus en Ligue 1, en 2020, selon les chiffres de la dernière mise à jour de Transfermarkt. Dans cet effectif, beaucoup de jeunes qui découvrent tout juste le championnat, mais qui attirent déjà le regard des spécialistes.

Des joueurs qui se valorisent jusqu’à plus de 5000% en Ligue 1

Deux formations tirent leur épingle du jeu avec 3 éléments : le FC Lorient et l’ASSE. L’avant-centre des Merlus, Terem Moffi, arrivé cet été en provenance du KV Kortrijk, en Belgique, est le joueur de Ligue 1 qui se valorise le plus en 2020. Il était estimé à 350 000 euros par Transfermarkt, en janvier dernier, mais a vu, depuis, sa valeur marchande augmenter de pas moins de 7900%, pour atteindre 6 M€. Chez les Stéphanois, c’est le jeune arrière gauche Yvann Maçon qui explose le plus sur le mercato. Il est le 3ème du championnat en terme d’augmentation de cote, avec 5900% d’extension, le propulsant de 525 000 euros, en avril, à 3,5 M€.

Le profil particulier de Jessy Moulin

Le seul joueur dépassant les 23 ans de ce onze en est le portier, en la personne de Jessy Moulin. Le gardien de but de l’ASSE connaît une augmentation de sa valeur sur le marché des transferts à 34 ans, au cœur d’une année particulière. Et pour cause, avec la mise à l’écart de Stéphane Ruffier par Claude Puel, c’est lui qui garde les filets des Stéphanois en tant que titulaire, un moment qu’il attendait depuis longtemps. Malgré des résultats mitigés, avec 15 buts encaissés en 10 matches et une place de 15ème de Ligue 1, ce simple bond dans la hiérarchie lui en a assuré un autre concernant sa cote. Ainsi, elle augmente de 300% sur l’année 2020, passant de 250 000 euros à 1 M€, une somme que le vétéran du Forez n’avait jamais atteint auparavant.

Le Onze des joueurs qui se valorisent le plus en Ligue 1, en 2020



Dans le détail

– Jessy Moulin (ASSE) = +300% en 2020

– Enzo Le Fée (Lorient) = +650%

– Sven Botman (LOSC) = +700%

– Armand Liaurenté (Lorient) = +733%

– Cenk Ozkacar (OL) = +1100%

– Yvan Neyou (ASSE) = +1566%

– Alex Dobre (Dijon) = +1900%

– Robson Bambu (OGC Nice) = +1900%

– Yvann Maçon (ASSE) = +5900%

– El Bilal Touré (Reims) = +7233%

– Terem Moffi (Lorient) = +7900%