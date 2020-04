ASSE, RC Strasbourg – Combien ça coûte de recruter Kakuta (Amiens) ?

Parfois inconstant, comme la trajectoire de sa carrière, ses fulgurances comme son match contre Paris (4-4), en février, sont un crédit à l’avantage de Gaël Kakuta, l’épisodique talentueux milieu offensif d’Amiens. Selon le journal L’Equipe, il est un joueur suivi ailleurs en Ligue 1 du RC Strasbourg d’une part, et de l’ASSE de l’autre. S’il est un membre à la propriété du club picard, depuis la fin de son prêt et le paiement d’une indemnité de 3 millions d’euros pour le recruter, il n’est pas dit qu’il y reste, selon le futur amiénois parmi l’élite.

Gael Kakuta est suivi du RC Strasbourg et de l’ASSE

On écrit inconstant ou instable, c’est peu de le dire à la lecture de la trajectoire de Gael Kakuta : depuis qu’il est chez les professionnels, il a fréquenté onze clubs ! A seulement 28 ans, c’est peut-être un record ou proche. Il a joué en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Chine. Son expérience internationale serait un atout, s’il n’y avait pas autant de destinations à son CV. Il est d’autant plus compliqué d’estimer sa valeur sur la marché des transferts qu’il est tantôt sublimé, à d’autres nuancé. Il n’a jamais coûté plus de 6 millions d’euros pour un club qui l’a recruté et aujourd’hui, il approche les 3 millions pour Transfermarkt et plutôt 5 à 6 de la part de l’Observatoire du football. Sa valeur va dépendre du futur d’Amiens, en Ligue 1 ou 2.

Un contrat jusqu’en 2022 avec le SC Amiens

En restant, Gael Kakuta a parpahé un contrat de trois ans avec les Picards. Il lui en reste deux jusqu’au 30 juin 2022. Son salaire estimé par L’Equipe à 60 000 euros bruts mensuels sans les primes devrait diminuer conformément aux dispositifs existants, si Amiens est relégués en Ligue 2. Outre le challenge sportif moindre ce sera une raison de plus pour lui de partir, de surcroît pour des clubs comme Strasbourg ou Saint-Etienne qui seraient une promotion, pour lui.