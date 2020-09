Benzema, Hazard… Que vaut le 11 type du Real sur le mercato ?

Un demi-milliard d’euros. Quasi tout pile. C’est l’estimation du 11 type de la saison 2020-21 du Real Madrid, sur le marché des transferts, au coup d’envoi du championnat d’Espagne. En dépit du titre décroché en Liga, la saison dernière, la valorisation du collectif de Zinedine Zidane est globalement en baisse. Surtout pour Eden Hazard, recrue majeure de l’été dernier, qui sort d’un premier exercice plutôt mitigé.

Valeur en baisse pour Hazard, Benzema, Modric…

Egalement pour les joueurs plus vieillissants, Luka Modric, Sergio Ramos, mais aussi Karim Benzema avec son contrat jusqu’en 2022 qui, chaque jour le rapproche d’une fin possible, dans un club qu’il a marqué de son empreinte. En moyenne, un joueur du 11 type du Real Madrid (celui qu’annonce le Mundo Deportivo, en Espagne), approche les 45 millions d’euros sur ce mercato, c’est-à-dire non loin de la cote du moment, de l’attaquant français. Il pourrait être plus cher, en remplaçant notamment Marco Asensio par Rodrygo (48 M€), sur l’aile droite, ou Martin Ödegaard en place (55 M€) de Modric, au milieu de terrain.

Valorisé à moins que celui du Barça rival

L’estimation marchande de l’équipe ci-dessous, et 160 millions d’euros moindre que celle du FC Barcelone, rival. Mais il reste en Espagne, comme en France, du temps pour recruter et se renforcer, d’ici à la fin officielle du marché, fixée à la moitié du mois d’octobre prochain.

Le onze type du Real Madrid 2020-21 sur le mercato