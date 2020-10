Camavinga, Haaland… Qui sera le Golden Boy 2020 selon les bookmakers ?

Pas de trophée du Ballon d’or cette année, mais il y aura bien un Golden Boy du foot, en 2020. Et peut-être sera-t-il Français, il s’en trouve un – le milieu du Stade Rennais, Eduardo Camavinga – dans le top 20 final dévoilé la semaine dernière, par le journal Tuttosport qui organise, la récompense du meilleur jeune joueur du moment. Joao Félix est le tenant du titre, Pogba (en 2013), Martial (2015) et Mbappé (2017), l’ont gagné dans le passé. Et cette fois, qui va le remporter ?

Eduardo Camavinga placé, mais pas donné gagnant

Les bookmakers anglais ont lancé le marché. Et le niveau des cotes proposées nous donne un aperçu des forces en présence. Eduardo Camavinga est placé dans le top 10 des 20 de la liste, mais à une cote moyenne supérieure à 20 qui limite les chances de l’international français. Plus sûrement, les opérateurs détachent l’attaquant norvégien, Erling Braut Haaland, révélation de cette saison 2020-21, depuis l’Autriche jusqu’au Borussia Dortmund, où il évolue désormais.

Haaland favori des bookmakers pour le trophée Golden Boy 2020

Et le club allemand de glisser deux joueurs dans la liste (comme le Barça, Manchester City et le Real), avec le potentiel pour chacun de remporter le titre, puisque Jadon Sancho en plus de Haaland est sur le podium ds favoris des bookamkers. Seul le champion d’Europe Alphonso Davies (Bayern Munich) se glisse entre eux. Formulé en cotes, Haaland Golden Boy 2020 paie 1,85 fois la mise, Davies, 2,3 et Jadon Sancho, 2,85. Après eux, les cotes grimpent significativement, réduisant les chances finales de succès.