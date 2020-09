Chelsea : Les salaires des Blues cette saison 2020-21

A contre courant du contexte mondial, qui pousse plutôt à réduire les investissements, la boulimie de Chelsea sur ce marché des transferts étonne. Mais elle a plusieurs explications, dont le départ d’Eden Hazard, à plus de 100 millions d’euros au Real, l’été dernier. Et les deniers économisés sur le mercato, au moment de la sanction imposée par l’UEFA, pour contraindre le club à ne pas recruter.

Les Blues ont frappé fort sur ce marché des transferts

Résultat, Chelsea a ouvert les vannes. Et s’est renforcé massivement. Avant, Christian Pulisic s’en approchait, sans l’atteindre. Désormais deux joueurs gagnent 10 millions d’euros bruts la saison ou plus, sans les bonus : l’ex-défenseur du PSG, Thiago Silva, et le meneur allemand Kai Havertz, devenu le transfert le plus cher de l’histoire de Chelsea, à 80 millions d’euros l’indemnité et 20 millions de plus de bonus, à payer au Bayer Leverkusen.

Un salaire moyen qui va augmenter en 2020-21

Cette saison 2020-21, le salaire moyen des Blues va augmenter, passant de 5 à près de 6 millions d’euros bruts la saison. Comme ce que gagnent Jorginho, ou Hakim Ziyech pour une autre arrivée dans l’été. Du côté des Français de l’équipe, N’Golo Kanté est celui qui gagne le plus, à un peu plus de 8 millions d’euros bruts cette saison 2020-21, sans les primes. Au cours d’une livre sterling qui égale 1,07980 euros. Olivier Giroud a, quant à lui, le contrat le plus court, avec une échéance fixée au 30 juin 2021 prochain. Caballero, le suppléant de Kepa dans les buts (en attendant Mendy) et Thiago Silva, sont dans le même cas, mais le Brésilien a une option d’un an de plus, dans son contrat.

Joueur Salaire en 2020-21 Echéance du contrat Kepa Arrizabalaga 8,4 M€ 2025 Willy Caballero 1,3 M€ 2021 Antonio Rüdiger 5,6 M€ 2022 Kurt Zouma 3,2 M€ 2023 Andreas Christensen 4,5 M€ 2022