Contrat, salaire : les détails du transfert d’Erling Haaland au BVB

Le (premier) gros coup de ce mercato d’hiver est signé du Borussia Dortmund. Deux jours avant l’ouverture officielle du marché des transferts, mais la jeune recrue norvégienne ne rejoindra le BVB qu’à compter du 3 janvier. Erling Haaland signera alors un contrat de quatre ans et demi, jusqu’au terme de la saison 2024. En contrepartie, le Borussia Dortmund devra payer 20 millions d’euros au Red Bull Salzbourg, pour paiement de sa clause libératoire.

Erling Haaland va signer jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund

C’est un très bon coup pour le Borussia Dortmund, car le prometteur attaquant de 19 ans est valorisé à 45 millions d’euros, sur la plateforme Transfermarkt. Avec les Borussen, Erling Haaland a négocié un salaire conséquent en Allemagne, estimé à près de 130 000 livres hebdomadaires par The Sun, c’est-à-dire à presque 8 millions d’euros par an. Il sera le quatrième joueur le mieux payé de son équipe après Marco Reus, Mats Hummels et Mario Götze à dix millions d’euros bruts l’exercice, ou plus.

🤔 Wer schreibt denn hier schon seine Wünsche für 2020 auf? pic.twitter.com/6rhGmVlMhs — Borussia Dortmund (@BVB) December 29, 2019

Quatrième salaire le plus élevé du BVB

Erling Haaland était encore sous contrat jusqu’en 2023 avec le RB Salzbourg, avant de choisir de rejoindre le club coaché par Lucien Favre. Il n’était en Autriche que depuis un an pile, après avoir été débauché du Molde FK en Norvège, pour 5 millions d’euros. La presse anglaise indique que Manchester United était clairement positionné sur ce dossier, mais le joueur est conseillé par Mino Raiola. Et elle rapporte que les relations sont fraîches entre l’agent de Paul Pogba et le board mancunien.