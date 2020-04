Coronavirus – Les commandes explosent sur le marché du fitness

Conséquence heureuse du confinement – elles sont assez rares pour être pointées -, les Français se sont mis au sport. Comme une échappatoire à la longueur des journées à combler, l’activité physique a touché le plus grand nombre, des novices aux plus confirmés. Et le boum observé devrait se poursuivre dans le temps, puisque selon les mesures d’Icon Health & Fitness, leader européen du home fitness, la vente d’appareils de fitness en ligne a explosé en période de coronavirus.

Des commandes près de 6 fois supérieurs pour Icon Health & Fitness

Sur la période du 15 mars au 15 avril, le groupe observe un volume de commandes près de six fois supérieur à l’année précédente. C’est-à-dire la commande de plus de 2500 appareils. Des elliptiques ou tapis de course notamment, mais d’abord des vélos, qui font un retour en force dans nos foyers. L’an dernier, les deux appareils se vendaient à parts égales, à près de 30% ; en 2020, le vélo domine à plus de 40%, contre 35 pour les tapis. Par ailleurs, il s’est écoulé près de trois fois plus de vélo l’une année sur l’autre, entre la mi-mars et la mi-avril.

Les Français et le vélo, une histoire commune et forte

« Au pays du Tour de France, ce choix est spontané, note Renaud Grout président d’Icon Health & Fitness Europe Europe. Le vélo offre le meilleur compromis prix/encombrement. Avec le confinement, chacun cherche un équipement utile qui saura ne pas prendre trop de place. » Gageons quand même que l’effet positif du confinement engendré chez certains, survivra au-delà de la période, quand les vannes vers l’extérieur seront ré-ouvertes au moment de se souvenir de nos bonnes résolutions.