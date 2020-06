Cristiano Ronaldo déménage sa holding au Portugal

Cristiano Ronaldo quitte le Luxembourg pour le Portugal. Pas lui personnellement, mais la société CRS Holding, jusqu’ici basée au Grand-Duché. L’information est à mettre au crédit du média Milano Finanza, il évoque d’abord un changement d’adresse, de Luxembourg jusqu’à Lisbonne, au nouveau siège, Avenida Engenheiro Duarte Pacheco. Et ensuite une modification du nom, désormais plus propre au joueur de la Juventus Turin : CR7 Lifestyle.

De CRS Holding à CR7 Lifestyle

C’est cette société, CRS holding, qui fut en 2018 épinglée entre autre, par l’European Investigative Collaborations, dans le partage des documents des Football Leaks. Elle sert au footballeur à gérer son business dans l’hôtellerie ; il est associé au groupe Pestana et exploite deux et bientôt trois établissements associé à son surnom, CR7. Les conséquences ont été tirées par le joueur et son entourage, c’est lui qui gère désormais la société et lui qui est à l’origine du transfert de siège, du Luxembourg vers le Portugal, selon ce qu’explique Milano Finanza.

Cristiano Ronaldo de retour à le source

« Ce premier retour à la maison pourrait être le prélude à d’autres choix personnels et professionnels », écrit le média en précisant que ce changement aurait été décidé pendant la période du confinement. Au 31 décembre 2019, les comptes de la société faisait état de 17,73 millions d’euros et d’un bénéfice de 233 000 euros.