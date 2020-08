Erling Haaland chouchou des joueurs de Football Manager 2020

En sa qualité de révélation internationale de la saison 2019-20 dernière, Erling Haaland est à l’honneur sur les parties de Football Manager 2020. C’est lui, le joueur dans toute la base de donnée du jeu de simulation, le joueur le plus recruté dans les parties disputées sur l’édition en cours. C’est ce que révèle les équipes de l’opus, sur les réseaux sociaux, dans une infographie qui dévoile plein d’autres chiffres.

Erling Haaland le plus recruté sur Football Manager 2020

Comme le nombre de joueurs au total (1,8 millions) et le nombre de matches disputés (470 millions). L’image pointe également les 470 000 et quelques coaches virtuels remerciés par les clubs, au cours de leur carrière. Le redoutable norvégien Erling Haaland a séduit les amateurs du titre. Au Red Bull Salzbourg, à l’entame de la saison, il l’a sportivement terminé avec le Borussia Dortmund, en Bundesliga. De moins d’une dizaine de millions l’estimation de sa cote marchande, au lancement de l’exercice, Haaland a, sur Football Manager 2020, le potentiel de se valoriser au niveau des joueurs les plus chers. Pour ceux qui le recrutent, la pioche est bonne.